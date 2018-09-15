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سيـــاســة
الرئيس يوجه بضرورة استمرار الحيطة والحذر وحفظ أمن الوطن
السبت 15 سبتمبر 2018 06:43 م
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
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الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المال- خاص
رأس الرئيس، عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول، محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس.
وصرح السفير، بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء،
وأشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته.
وأكد ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، فضلاً عن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد سلامة المواطنين.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي.
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