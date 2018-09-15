كارول سماحة تستعد لطرح مبروك لقلبي تمهيدًا لألبومها الجديد

كارول سماحة

أحمد حمدي



انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تسجيل أغنية جديدة اليومين الماضيين، ورافقها في التسجيل مدير أعمالها ماريو الأسطا والأغنية تطرحها كارول تمهيدا لألبومها الجديد الذي تقوم بتحضيره الفترة الحالية.



والأغنية بعنوان "مبروك لقلبي" وتعاونت "سماحة" خلال الأغنية مع الشاعر الغنائي سليم عساف، والموزع الموسيقى روجيه أبي عقل.



ومن المقرر أن تقوم كارول بتصوير الأغنية بطريقية الفيديو كليب أيضا بعد طرحها كأغنية سينجيل.