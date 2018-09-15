وزير المالية لمرتضى منصور: وفرنا 56 مليون جنيه على خزينة الزمالك

اجتماع بين مرتضى منصور ووزير المالية

مها أبوودن



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة وفرت على خزينة نادي الزمالك 56 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم "السبت" بمقر وزارة المالية بحضور كلا من وزير المالية، ونائبه، الدكتور إيهاب أبو عيش، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف، وعلاء مقلد، عضوي مجلس إدارة النادي.



وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة إنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات المختلفة ، في إطار حرص الدولة على دفع عجلة النشاط الاقتصاد لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب



وأشار إلى أن الدولة لن تستفيد على الإطلاق من الحجز الإداري وتعثر الشركات بل تهدف إلى مساندة المؤسسات وتكون يدًا بيد معها.



وأضاف د.معيط أن ما حدث مع إدارة نادي الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب



وأشار إلى أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.



وأكد وزير المالية أن الدولة لن تستفيد بالحجز الإداري على أي منشأة سواء رياضية أو غيرها بل هي حريصة على إضفاء مساعدتها على النمو والإنتاج للحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة دون إلحاق الضرر بالنشاط الخدمي أو الرياضي أو الصناعي الذي نرغب في استمرار وإتساع نموه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها.



وأوضح د.معيط أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على سداد الضرائب المستحقة على النادي واستفادته من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه



وقال "تلك رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج تؤكد على استقرار السياسة الضريبية والجمركية، وتشير إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتهيئ بنية جاذبة للاستثمار من خلال بنية تحتية قوية تشمل الطرق والكباري والأنفاق بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي".



وأضاف وزير المالية أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية



وتابع "وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات في الوقت الراهن ومنها "البطالة" ويتم مواجهة ذلك من خلال التوسع في المشروعات وإزالة العقبات".



وأشار إلى أن الدولة في الوقت الراهن حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم



ولفت إلى أنه سيتم تعديل أية قوانين أو لوائح اتضح من الواقع العملي أنها في حاجة إلى إعادة النظر فيها مثل الضريبة العقارية التي نسعى إلى تبسيط إجراءاتها ويتم حاليًا إعادة النظر في القانون.



** شكر ومطالب



ومن جانبه قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إننا في بيت المال المصري وهو وزارة المالية وحرصنا على أن نتواجد مع وزير المالية الذي نعتبره واحد من أفراد الشعب المصري الأصيل، مشيرًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجهاته بإنهاء كافة المنازعات الضريبية



وتابع "قد صدر بالفعل قرار بإلغاء فوائد التأخير بنسب كبيرة في حالة سداد أصل الدين وبالفعل قام نادي الزمالك بإنهاء أزمة الضرائب بالإعفاء من الفوائد"



وأضاف "نادي الزمالك يعد أول المؤسسات في الدولة التي استفادت من هذا القانون حيث تم إعفاء النادي من 90% من فوائد الدين والتي بلغت 56 مليون جنيه، وهذه المشكلة كانت مستمرة منذ 22 عامًا والآن نبدأ صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب".



وأوضح منصور أن حل تسوية الضرائب تعد رسالة إلى كل المؤسسات سواء الأندية أو الشركات وغيرها لكي تستفيد من هذا القانون كما فعل نادي الزمالك والذي قام بتسديد سداد أصل المديونية بالكامل وإعفاء النادي من غرامة بلغت 56 مليون جنيه، وأن يحذو حذو نادي الزمالك.



ودعا رئيس نادي الزمالك كافه المؤسسات التي لديها نزاعات ضريبية بان تتقدم وتستفيد من القانون



وقال: "نحن نطالب بقانون مماثل لحل أزمة التأمينات"



وجدير بالذكر أن الدولة قد أصدرت القانون رقم (174) لسنة 2018 التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا وذلك طبقًا لما يلي:



90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 90 يوم الأولى(خلال الثلاثة شهور الأولى) من تاريخ العمل بهذا القانون.



· 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.



· حصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.

