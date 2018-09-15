خريطة تحركات أبرز الأسهم بالبورصة هذا الأسبوع

التجاري الدولي أسير النطاق العرضي

أوراسكوم للاستثمار يرتفع بدعم صفقة الأسبوع الماضي



منى عبدالباريوضع محللون في تصريحات لـ"المال" خريطة تحركات عدد من الأسهم بالبورصة هذا الأسبوع والتي رجحوا من خلالها سيطرة النطاق العرضي على بعضها، وسط ترجيحات بإحراز قطاع واحد بالسوق تحركات إيجابية بدعم عوامل عالمية، ومحلية أيضا.وكانت أبرز الأسهم على قائمة الأنشط من حيث كميات التداول الأسبوع الماضي هي الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بكمية 99.2 مليون ورقة مالية، وأوراسكوم للاستثمار بكمية 90.7 مليون ورقة مالية، والكابلات الكهربائية المصرية بواقع 72.5 مليون ورقة مالية، والتي جاءت ضمن توقعات الخبراء هذا الأسبوع أيضا.ويتوقع المحللون تحرك قطاع البتروكيماويات بشكل إيجابي هذا الأسبوع بدعم إعلان الحكومة اختيار بنك اتش.اس.بي.سي لطرح نسبة 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، والتي يعول عليها لتحقيق حصيلة 2.8 مليار جنيه.وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن سهم البنك التجاري الدولي يتوقع ألا يحرز تحركات جيدة هذا الأسبوع ليسير في نطاق عرضي بين 83.5 و 85 جنيه، مقارنة بـ 84.6 جنيه ختام إغلاقات الخميس.فيما أشار إلى أن سهم أوراسكوم للاتصالات سيشهد تحركات جيدة هذا الأسبوع بدعم تنفيذ صفقة بيع حصتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكابلات "مينا كابل" للشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، التابعة للمصرية للاتصالات بإجمالي قيمة 90 مليون دولار، موزعة ما بين 40 مليوناً قيمة حقوق أسهم الكابل، و 50 مليوناً لسداد مدونيات قديمة. وبناء عليه رجح الأعصر اتجاه سهم اوراسكوم للاستثمار نحو 0.71 جنيه، مقارنة بـ 0.68 جنيه في إغلاقات الخميس.و قدر الأعصر تحركات بعض الأسهم على المؤشر الثلاثيني من بينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير ليتحرك بين 26.80 و 29.80 جنيه، مقارنة بـ 28 في إغلاقات الخميس، وسهم مصر للألمونيوم بين 36 و 40.5 جنيه، وسهم القلعة للاستثشارات المالية بين 3.10 و 3.40 جنيه ، مقارنة بـ 3.3 الخميس، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" بين 20.25 و 22.5 جنيه ، مقارنة بـ 22.5 جنيه الخميس.وحول تأثر سهمي المجموعة المالية هيرميس، و جهينة للصناعات الغذائية بحكم محكمة الجنايات اليوم السبت بضبط عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة" بينهم ياسر الملواني رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالشركتين، قال الأعصر إنه يتوقع اتجاه سهم هيرميس صوب مستويات 16.5 جنيه، مقارنة بمستويات 17.05 في إغلاقات الخميس، كما سيتأثر سلبا أيضا سهم جهينة ولكن بصورة تفوق الأول.وعلى صعيد أسهم المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحرك أسهم الصعيد للمقاولات بين مستويات 0.72 و 0.79 جنيه، مقارنة بـ 0.75 جنيه الخميس الماضي، و الزيوت المستخلصة بين 1.38 و 1.65 جنيه، مقارنة بـ 1.45 جنيه الخميس، والكابلات الكهربائية بين 1.09 و 1.20 جنيه، مقابل 1.16 الخميس، و النصر للملابس والمنسوجات "كابو" بين 1.60 و 1.80 جنيه، مقارنة بـ 1.72 جنيه الخميس، ومينا للاستثمار السياحي بين 2.10 و 2.40 جنيه.وقال عامر عبدالقادر رئيس قسم السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز للاستثمارات المالية إن سهمي المجموعة المالية هيرميس وجهينة سيتأثران بأمر القبض على الملواني، إلا أنه قلل من التأثير على الأول متوقعا له تحركات هابطة نحو 16.20 و 16 جنيه بضغط عمليات جني أرباح متوقعة مسبقا، في الوقت الذي توقع فيه أن يُمنى سهم جهينة بالصدمة السلبية الأكبر.ويقول محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع تحركات إيجابية لأسهم قطاع البتروكيماويات هذا الأسبوع بدعم أنباء قرب طرح أموك، وارتفاعات أسعار البترول عالميا.