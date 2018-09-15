خطة مستقبل وطن وقانون الأحوال الشخصية.. أهم فقرات توك شو الليلة

هيفاء وهبى فى أول حلقات الحكاية على Mbc مصر

تحل الفنانة هيفاء وهبي ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، في أولى حلقات برنامج "الحكاية"، على قناة "Mbc مصر فى العاشرة مساءً، كما يعرض "أديب" خلال الحلقة، جزءًا من احتفالية Mbc مصر"، بالبرنامج، والتي أقيمت الأسبوع الماضي، والتي غنّت فيها الفنانة يسرا والفنانة أبو، أغنية "3 دقات".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وجيجي زايد، خبيرة فن الإتيكيت والطهي، سوف يشاركون عمرو أديب في تقديم بعض فقرات البرنامج، الذي يُعرض من السبت وحتى الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن ضيف محمد الباز فى "90 دقيقة"

يستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور فى الثامنة مساءً، الدكتور حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن. ويتحدث الدكتور حسام الحولي عن مسيرته مع حزب مستقبل وطن حتى الآن، ويكشف خطة الحزب في الفترة المقبلة في التعامل مع الملفات التي تهم المواطن وأجندة "مستقبل وطن" داخل البرلمان في دور الانعقاد الجديد.





ويجيب الدكتور حسام الحولي عن الأسئلة الصعبة، هل الحزب راضٍ عن أداء الحكومة،وكيف يقيم المشروعات القومية؟ وما مصير الحياة الحزبية في مصر؟





أخطاء اللقاء الأول فى "قعدة ستات" على اليوم

يناقش برنامج "قعدة ستات" الذى يعرض على قناة "اليوم"، فى التاسعة والنصف مساءً، عددًا من الفقرات الاجتماعية التى تخص المرأة ورواد مواقع التواصل الاجتماعى. وفتح البرنامج عددًا من الموضوعات أبرزها أخطاء اللقاء الأول وهل الانطباعات الأولى تدوم. البرنامج تقديم رنا عرفة وجينا سليم وغيرهما من المذيعين.





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