محمد سعفان: مواجهة عجز مفتشي السلامة بتوزيع العمالة الزائدة

كتبت: دعاء حسني



التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم وليد عبدالرحمن؛ لبحث كل المعوّقات والمشكلات التي قد توجد بمنظومة العمل داخل المديرية، في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع أعمالها، والتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش، بما بتواكب مع هذا التَسَارُع الهائل في عالم التكنولوجيا، وبما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية.



وأوضح "سعفان" ضرورة وضع خطة مستقبلية تشتمل على الأهداف والأسس التي سيتم العمل بِنَاءً عليها، مؤكدًا ضرورة البُعد التام عن الروتين الذي يقتل منظومة العمل، مشددًا على تقديم كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض سير التطبيق له فورًا، للعمل على حلها وإزالتها، ومخاطبة الجهات المعنية إذا لزم الأمر، وأعطى الوزير تعليمات فورية لمدير المديرية بتحديد الأماكن التي يوجد بها عجز في عدد مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية لبحث الموضوع ودراسته ومحاولة إيجاد سبل لتلافي هذه المشكلة، منبهًا بضرورة إعادة توزيع العمالة بين الإدارات التي لا يشترط القانون شروطًا أو مؤهلات معينة لشغلها.



وأكد أن المرحلة القادمة تستلزم ضرورة وجود رؤية شاملة لكافة المعطيات، مع إعطاء مهلة لبيان موقف مديرية القوى العاملة بالفيوم حتى أول نوفمبر القادم للوقوف على ما تم إنجازه، وما تحقق فعلًا على أرض الواقع، والتواصل الدائم والمستمر مع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كي تتحقق رؤية الوزارة بالتحول للميكنة، وتعميم الحوسبة على جميع المديريات.