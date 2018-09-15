أول تعليق من نائب وزير الاتصالات على سداد الرسوم الحكومية إلكترونيا

محمود جمال





قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إن قرار سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا بداية من العام المقبل يأتى بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، وتحت إشراف أكثر من وزارة منها "الاتصالات" و"المالية" و"التخطيط" .





وأوضح العطار فى تصريحات لـ "المال" أن الدولة تستهدف من تلك الخطوة تحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية تتيح سداد رسوم الخدمة أونلاين باستخدام كارت المدفوعات الإلكترونية ضمن خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمى والشمول المالى.





وأكد أنه بموجب تلك الخطوة ستتمكن الجهات الحكومية من تحصيل رسوم الخدمة بأكثر من طريقة منها الكروت مسبوقة الدفع ، أو البطاقات الائتمانية ATM لأصحاب الحسابات البنكية.

وكشف عن إجراء وزارته مباحثات مع البنك المركزى لتفعيل الكارت الذكى الموحد لاحقا بهدف تقديم خدمات مادية وعينية للمواطنين منها صرف معاشات وزارة التضامن الاجتماعى ، أو الحصول على خدمة التأمين الصحى الشامل من وزارة الصحة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أعلن فى وقت سابق اليوم تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا بداية من يناير 2019 ، على أن يسرى التعامل الإلكترونى على سداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني