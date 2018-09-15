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الصحة تتوعد المتسببين في وفاة 3 مواطنين أثناء جلسة الغسيل الكلوي
السبت 15 سبتمبر 2018 05:00 م
وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية يتفقدان مرضى حادث الغسيل الكلوي
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وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية يتفقدان مرضى حادث الغسيل الكلوي
المال- خاص
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة من 3 فرق من الوزارة، بعد وفاة 3 مواطنين، صباح اليوم، أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوى لهم بمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن رئيس الوزراء، وجه بزيارة كافة المصابين، والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل 11 من المصابين من مستشفى ديرب نجم إلى مستشفى الجامعة، فيما تم نقل 2 آخرين إلى مستشفى التيسير ، ليصبح إجمالى المصابين 13 مصاب، كما تم تخصيص وحدة غسيل الكلوي بمستشفى الأحرار بالزقازيق لإجراء جلسات الغسيل للمرضى بديلا عن قسم الغسيل الكلوي بديرب نجم، والذى أصدرت وزيرة الصحة قرارا باغلاقه اليوم بعد هذا الحادث.
وأشار مجاهد إلى أن اللجنة المشكلة تتضمن فريق من قطاع الطب الوقائي وصحة البيئة، والترصد، وفريق من قطاع الطب العلاجى، وإدارة الكلى الصناعى، فضلا عن لجنة من التفتيش الفنى تضم مدير إدارة المستشفيات.
وذكر مجاهد أن التحقيقات المبدئية تشير إلى انه تم إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر.
ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان يرافقها محافظ الشرقية قاما بزيارة مصابى الغسيل الكلوي الذين تم تحويلهم من ديرب نجم، إلى مستشفى جامعة الزقازيق، للاطمئنان عليهم، والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
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