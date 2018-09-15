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اقتصاد وأسواق
القوى العاملة تبدأ دورات تدريبية مجانية لمواجهة الأزمة والكوارث
السبت 15 سبتمبر 2018 05:58 م
محمد سعفان وزير القوي العاملة
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محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتبت: دعاء حسني
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار توفير بيئة عمل خالية من المخاطر ومسبباتها وخصوصا في القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية وذات الخطورة كالمنشآت التعليمية والرعاية الصحية وغيرها بدأت مديرية القوي العاملة بالشرقية في تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك بمركز النحال التابع للمديرية.
وقال الوزير : إن البرنامج التدريبي تطوعي مجاني لخدمة أبناء الشرقية للتعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية وانعكاسها علي القوي العاملة باعتبارها العصب الأساسي للإنتاج.
ومن جانبه أوضح خالد المصري وكيل الوزارة مدير المديرية، أن البرنامج التدريبي يأتي لمواجهة الأزمات والكوارث المحتمل حدوثها داخل المنشآت بقطاعات الدولة المختلفة، العام والحكومة والاستثماري وقطاع الأعمال العام
وأشار إلى أن الدورة تشمل دراسة أنواع المخاطر بأنواعها المختلفة ، فضلا عن إصابات العمل والأمراض المهنية والإسعافات الأولية ، والحوادث الجسيمة، والفحوص البيئة، والتأمينات الاجتماعية، والتشريعات الخاصة بالسلامة وفقا لقانون العمل ودور لجا السلامة بالمنشآت.
وقال إن يمكن لكافة الجهات الاشتراك في هذه الدورات علي أن تقدم كل جهة خطاب رسمي معتمد من رئيس المصلحة ببيانات المنشأة ونشاطها، وصورة بطاقة الرقم القومي للمشترك ، بشرط التفرغ الكامل للمتدرب، وترسل البيانات باسم مدير المديرية.
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