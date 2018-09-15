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أول تعليق من شبكة النهار على انتقال ريهام سعيد للحياة
السبت 15 سبتمبر 2018 04:42 م
ريهام سعيد
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ريهام
رحاب صبحى
أصدرت شبكة تلفزيون النهار بيانا بخصوص تعاقد ريهام سعيد مع قنوات الحياة، برغم استمرار تعاقدها في النهار ببرنامج " صبايا الخير "
وأوضحت الشبكة في أول تعليق لها: "طالعت شبكة تليفزيون النهار خبر تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع قنوات الحياة المملوكة لشركة إعلام المصريين وافادت الإعلامية انهافسخت تعاقدها مع شبكة تليفزيون النهار بموجب إنذارات وقضايا في المحاكم"
وأكدت أن "تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد مازال قائما بموجب العقد والقانون والدستور حتى نهاية عام 2018، وإن كان العقد محل نزاع قانوني حيث أن شبكة تليفزيون النهار تطالب الإعلامية ريهام سعيد بالتزامها بتعاقدها من جهة الحضور للقناة لتنفيذ عقدها بموجب تسجيل حلقات وتطالبها من جهة آخري بمبالغ مادية تتعدي عشرات الملايين ناتجة عن عدم التزامها بالتعاقد (حسب بنود العقد) وملايين آخري تحصلت عليها الإعلامية دون أن تقدم العمل المكلفة به أثناء القضية المعروفة بفتاة المول وملايين أخرى جراء الخسائر المعنوية والأدبية عن ما تحقق ضد قنوات النهار خلال القضية المعروفه بأسم قضية اختلاق واقعة خطف الأطفال مما احدث باعمالها خسائر جسيمة للشبكة والافتراءات غير الصحيحة على الشبكة".
وتابعت "تتوقع وتنتظر وتأمل شبكة تليفزيون النهار من السادة الزملاء والأصدقاء والمنافسين في مجموعة إعلام المصريين عدم مساعدة آي طرف من الأطراف على مخالفة القانون والعقود والعهود والمواثيق بخلاف ومخالفة ما ينظمه القانون والدستور ،وكذلك الشرائع السماوية التي تمنع أن يبيع آي شخص على بيعه شخص آخر أو جهة بالتعاقد مع أحد أطراف أي تعاقد دون إنهاء التزاماتها السابقة أو يحكم بينهما القانون"
وأعرب عن أمنيتها بأن تكون "المعلومات التي وردت لدي مجموعة إعلام المصريين هي معلومات مغلوطة أو أن يكون تم إعطائهم الانطباع أن العقد انتهي وهو لم يحدث ولن يحدث قبل 31-12-2018، مع استمرار الحقوق لشبكة تليفزيون النهار طرف الاعلاميه بموجب العقد والقانون والدستور".
وأكدت الشبكة "أن العقد لا يجوز التعامل عليه وتداوله بالمحاكم حيث أن شرط الخلافات والنزاعات القانونية في هذا التعاقد هو التحكيم وبالفعل هناك قضايا متداولة مع الإعلامية ومقدمة للمركز وبالتالي حسبما ورد في العقد وحسبما نظمه الدستور والقانون فإن يد المحاكم تغل في هذه الحالة والدليل على صحة موقف تليفزيون النهار أن الإعلامية ريهام سعيد استخدمت هذا الحق والشرط قبل عامين وقامت بالتحرك القانوني قبل سنتان اثناء تداول قضية ما تعرف بفتاة المول".
وأهابت شبكة تليفزيون النهار بـ"إعلام المصريين" بمراجعة الموقف القانوني لتعاقد الإعلامية ريهام سعيد.
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