RGS للطاقة تضخ 60 مليون جنيه تمويلا ذاتيا للمشروعات الشمسية

الطاقة الشمسية

عمرسالم



قال المهندس محمد على إسماعيل رئيس شركة RGS العاملة في مجال الطاقة الشمسية لـ "المـال"، إن شركته انتهت من تدبير تمويل بشكل ذاتى بنحو 60 مليون جنيه؛ وذلك لضخه فى إنشاء مشروعات محطات الطاقة الشمسية سواء فى المجال الصناعى أو الزراعى.



وأضاف إسماعيل أن الشركة ستقدم تسهيلات فى عمليات الدفع تتضمن تسديد العملاء 50 % مقدم عند التعاقد على أن يتم تقسيط باقى التكلفة خلال عامين بدون فوائد.



وتابع " كما تدرس الشركة زيادة فترة التقسيط لتصل لـ 36 شهر ضمن حزمة من التسهيلات تستهدف الشركة طرحها فى السوق المحلى خلال السنوات المقبلة".



وذكر أن شركته تمكنت من الإتفاق مع البنك الزراعى المصرى على تدبير 150 مليون جنيه قروض بشروط ميسرة تتضمن تسديد 20 % مقدم والباقى فى غضون 5 سنوات بفائدة 19 % .



وأكد أن البنك الزراعى يستهدف إنعاش تمويلات إنشاء مشروعات محطات الطاقة الشمسية التى تستخدم فى إستصلاح الأراضى الزراعية فى ظل إنطلاق مشروع إستصلاح 1.5 مليون فدان .



ولفت إلى أن الشركة توصلت للأتفاق مع البنك الزراعى بعد مفاوضات مضنية أستمرت لمدة 8 شهور بهدف إقناع مسئولى البنك بأهمية مشروعات محطات الطاقة الشمسية.



وذكر أن البنك الزراعى قام بالتعاقد مع أحد العملاء بشأن تدبير قرض بشروط ميسرة لتمويل مشروع تركيب محطة طاقة شمسية بغرض تشغيل بير لرى أرضة الزراعية .



وأكد أن التعاقد جاء بفضل تدخل الشركة لدى البنك بغرض تدبير القرض للعميل ضمن حزمة من التمويلات يستهدف البنك تدبيرها .



حول مشروعات الشركة، أكد أنه تم تسليم 2 بير يعملان بالطاقه الشمسية بشأن إستصلاح الأراضى الزراعية فى منطقة جنوب سيناء بقدرة بتكلفة بلغت 3.8 مليون جنيه مؤخراً.



وأضاف أنه من المقرر تسليم 3 بير أخرين فى جنوب سيناء أيضاً فى غضون شهرين يعملان على رى الأراضى الزراعية أيضاً.



وذكر أن الشركة تمكنت من تنفيذ محطات طاقة شمسية بعدد من المحافظات مثل الوادى الجديد وأسوان والمنيا وأسيوط بغرض تشغيل الأبار لرى الاراضى الزراعية .



وأكد أن الشركة تمكنت من تحقيق نجاح منقطع النظير خلال السنوات الماضية تجلى فى الإستحواذ على حصة 35 % من مشروعات محطات الطاقة الشمسية التى تستخدم فى تشغيل الأبار لرى الأراضى الزراعية .



وأرجع فضل ذلك النجاح إلى حرص الشركة على تركيب أفضل المنتجات بإسعار مناسبة علاوة على صيانة المحطات لمدة 12 شهر بدون مقابل .



وأضاف أن الشركة تقدم فترات ضمان تصل إلى 25 سنه على كافة محطات الطاقة الشمسية التى تقوم الشركة بتركيبها .



وأكد أن الشركة حريصة على مساندة الدولة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بداخل السوق المحلى بهدف تقليل الإعتماد على الطاقة التقليدية .



وأضاف أن مشروعات الطاقة الشمسية توفر الإستدامة فى توفير الطاقة الكهربائية لسنوات طويلة , كما تساعد فى ترشيد أستهلاك فاتورة الكهرباء بعد إرتفاع الأسعار مؤخراً بعد قرار الحكومة برفع الدعم .



ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية أصبحت أستثمار حقيقى حالياً من خلال إنشاء المحطات التى تضخ الكهرباء فى الشبكة ثم يتم محاسبة شركات التوزيع عليها .



