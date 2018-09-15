3.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ أول سبتمبر

توقعات بالاستمرار الاتجاه البيعي للأجانب الأسبوع الحالي

منى عبدالباري

يتوقع محللون مواصلة الأجانب اتجاههم البيعي بالبورصة المصرية هذا الأسبوع تطلعا لتحقيق مزيد من الاستفادة من ارتفاعات الفائدة بالأسواق الناشئة.وخلال أول أسبوعي تداولات في شهر سبتمبر الجاري جنح المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 3.3 مليار جنيه، وهو ما خلف تراجعات على مدار هذه الفترة للمؤشر الرئيسي للسوق egx30 نسبتها 4.3%.وتزامن ذلك مع ما تشهده الأسواق الناشئة الفترة الراهنة وعلى رأسها الأرجنتين و تركيا من اتجاها قويا من المستثمرين نحوها عقب الزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة والتي صعدت إلى 60% و 24% على الترتيب، بينما لازالت الفائدة في مصر 16.75%.وخلال هذه الفترة خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 33 مليار جنيه، بواقع 7 مليارات أول أسبوع من سبتمبر، و 26 مليار في الأسبوع الثاني.وقال محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن مبيعات الأجانب التي شهدها السوق الأسبوعين الماضيين :"يتوقع أن تستمر الأسبوع الحالي أيضا بضغط مشكلتين يواجههم السوق في الفترة الراهنة، هما؛ ارتفاعات أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة والتي انعكست على تعاملات الأجانب ودفعتهم للاتجاه البيعي بقوة، والثانية ضعف أحجام السيولة، وتحفظ المؤسسات عن ضخ مزيد من الأموال في السوق، واتجاهها نحو ادخار السيولة والبيع لادخار السيولة لضخها في الطروحات الحكومية المتوقعة".وكان وزير المالية محمد معيط أعلن أمس الجمعة عن اختيار بنك اتش اس بي سي لتنفيذ طرح نسبة 20%من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بالبورصة يعول عليها لجمع نحو 2.8 مليار جنيه، فيما لفت إلى أن توقيت الطرح لم يتم الاستقرار عليه بعد، وسيتم تحديده بالاتفاق مع البنك .ويرى كمال أن هناك حالة تحفظ تسيطر على تعاملات المؤسسات حاليا، فيما نصح المستثمرين الأفراد بالتحفظ لحين استقرار الأوضاع، وظهور بوادر حركة نشطة بالسوق.ومن جانبه قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إلى أن تراجعات السوق التي جاءت مدفوعة بمبيعات الأجانب الفترة الماضية، لن يجدي معها إعلان الحكومة اتجاهها لاتخاذ خطوات في برنامج الطروحات، لافتا إلى أن المبيعات الأجنبية ستتواصل طالما ظلت أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة الأخرى مرتفعة.وتشهد عملات الأسواق الناشئة مؤخرا موجات قوية من التراجعات بضغط التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم الولايات المتحدة الصين، إضافة للبيانات الاقتصادية القوية في أمريكا والتي تعزز من فرص رفع معدلات الفائدة.وتتوقع تقارير إقتصادية عالمية أن تشهد عملات الأسواق الناشئة مزيدا من الهبوط الفترة المقبلة بضغط الأوضاع المذكورة.