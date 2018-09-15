المالية: الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات الحكومية أو الغرامة

مها أبوودن

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن تحصيل غرامة من كل مواطن يخالف قواعد السداد الالكترونى للمستحقات الحكومية، بأن يسدد مقابل أى خدمات حكومية بشكل نقدى بنسبة 10% من قيمة المدفوعة وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، بدءًا من مطلع يناير المقبل.

واعتبرت الحكومة هذه الغرامة، كمصروفات إدارية، تعويضاً لها عن قيمة التكلفة التى تتحملها الخزانة العامة نتيجة الدفع النقدى للمستحقات.

وكشفت وزارة المالية، فى بيان لها، اليوم السبت، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءً من أول يناير 2019، ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

يأتى ذلك إعمالاً للقرار الوزارى، الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، على أن يتم السداد الالكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة أى كانت قيمتها إلكترونياً، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.



