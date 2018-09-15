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اقتصاد وأسواق
أبرز الخدمات الحكومية التي ستدفع رسومها إلكترونيا بداية من يناير
السبت 15 سبتمبر 2018 04:16 م
الدفع الالكتروني
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المالية: ماكينات لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا بدءًا من يناير
الدفع الالكتروني
كتبت مها أبوودن
لن يتمكن أى مواطن من سداد رسوم مقابل اى خدمة حكومية بالشكل النقدى " الكاش " بدءا من أول يناير المقبل ، وأصبح وجوبيا ان يقوم المواطن بالحصول على كارت الكترونى مسبق الدفع وشحنه وفقا لاحتياجاته ثم استخدامه عند الحاجة الى سداد الرسوم الحكومية أيا كان نوعها .
ووفقا لقرار الحكومة ممثلة فى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، فان السداد بالكاش بدءا من مطلع يناير المقبل سيكون مشفوعات بتحصيل غرامة مخالفة ، تسمى رسوما ادارية تبلغ نسبتها 10% من قيمة المدفوعة .
وتدخل خدمات استخراج الاوراق الرسمية وتجديد الرخص ايا كان نوعها بما فيها رخص القيادة ورخص السيارات ايا كان نوعها ضمن المدفوعات الالكترونية .
وكشفت وزارة المالية صباح اليوم فى بيان لها ان تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من اول يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي الا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني .
وقالت الوزارة فى بيانها ان هذه الاجراءات تأتى اعمالا للقرار الوزارى الذى اصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على ان يتم السداد الالكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة اى كانت قيمتها الكترونيا بدءا من اول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ .
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