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رياضة
بفوزه على توتنهام.. ليفربول يحقق رقما غائبا منذ 18 عاما
السبت 15 سبتمبر 2018 04:06 م
بفوزه على توتنهام.. ليفربول يحقق رقما غائبا منذ 18 عاما
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بفوزه على توتنهام.. ليفربول يحقق رقما غائبا منذ 18 عاما
على المصرى
واصل ليفربول صدارته للدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، بفوزه المستحق على توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ويمبلى الشهير بالعاصمة لندن، فى مستهل لقاءات الجولة الخامسة من البريمييرليج.
يدين الريدز بالفضل فى تحقيق فوزه الخامس على التوالى، لللاعبيه جيورجينهو فاينالدوم وروبرتو فيرمينو، اللذين أحرزا هدفي الضيوف فى الدقيقتين 39 و54 على التوالى، فيما تكفل أيريك لاميلا بأحراز هدف أصحاب الأرض والجمهور فى الدقيقة 90+3 من اللقاء.
شارك الدولى محمد صلاح، فى تشكيلة المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب، منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، ولكنه لم يسجل بفضل عدم التعاون من السنغالى ساديو مانى، زميله فى ليفربول، الذى لم يحسن تمرير الكرة لصلاح فى أكثر من مناسبة.
بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول للنقطة الخامسة عشرة فى أول خمسة جولات بالدورى، لأول مرة منذ موسم 1990 - 1991، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير، عند تسعة نقاط، وبقى فى المركز الخامس، بصورة مؤقتة، لحين نهاية لقاءات الجولة.
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