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سيـــاســة
أبرز 10 تكليفات من رئيس الحكومة للمحافظين في أول اجتماع
السبت 15 سبتمبر 2018 03:44 م
أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء
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أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء
رئيس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين: المحافظ الذى يُغلق على نفسه باب مكتبه لن يُكتب له النجاح
مدبولى يوجه بتنظيم مسابقة لتطوير المدن والقرى ودعم إضافى من الموازنة للفائزين
تكليف بفتح قنوات تواصل دائمة مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب
رئيس الوزراء: أول خطوة لحل أى مشكلة هو الاعتراف بها ولا مانع من الاعتذار عن أى خطأ
مدبولي: المحافظون مسئولون عن هدم المبانى العشوائية المخالفة على الفور .. وملف النظافة على أجندة الأولويات
المال- خاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.
وفى بداية الإجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتهنئة للمحافظين الجدد لحصولهم على ثقة القيادة السياسية فى هذه المرحلة الدقيقة لتولى المسئولية، كما توجه بالشكر للمحافظين السابقين
وعبر عن تقديره لما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية، مشيراً إلى أن هذه هى سنة الحياة، مجموعة تتولى المنصب، وتؤدى ما عليها، ثم يأتى آخرون لتحمل المسئولية واستكمال خدمة المواطنين بما يلبى طموحاتهم وتطلعاتهم فى ظل مرحلة تتسم بالتحديات والصعاب، وهو ما يتطلب منا العمل والانجاز.
وأوصى رئيس الوزراء المحافظين بضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات التى قد تواجههم فى اعمالهم بأفكار من خارج الصندوق، بما يضمن سرعة حل تلك المشكلات والتغلب على أى تحديات
وأكد على أن للمحافظين كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، ومتابعة المشروعات التى تنفذ على ارض محافظاتهم، مشدداً على اهمية سرعة التواصل مع مختلف المسئولين بالوزارات والجهات للانتهاء من الاجراءات والطلبات التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار اهمية عنصر الوقت الحيوية.
وطالب رئيس الوزراء باستمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها، وشرح ما يتم اتخاذه من اجراءات وخطوات لتنفيذ العديد من المشروعات وحل المشكلات، مع تحديد مواعيد دورية لمقابلة المواطنين للاستماع اليهم
وأشار إلى أن المحافظ الذى يغلق على نفسه باب مكتبه "لن يكتب له النجاح"
** قنوات التواصل
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والالتقاء بهم لبحث ودراسة مطالب دوائرهم والعمل على حلها، قائلاً : افتحوا قنوات تواصل دائمة مع المواطنين ونواب البرلمان.
وحول تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ودورها فى تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، أكد رئيس الوزراء على أهمية التفاعل مع هذه المنظومة،
وأشار إلى أن تجاهل أى مشكلة لا يسهم فى حلها بل من الممكن أن يزيد من تفاقمها.
وأضاف أن أول خطوة لحل أى مشكلة هو الاعتراف بوجودها، وهو ليس عيباً حتى نتمكن من ايجاد حلول فعالة وسريعة لها، وتخفيف الاعباء التى من الممكن ان تنتج عنها، مع الاعتذار عن أى خطأ قد يحدث.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشعر المواطن بالتغيير الايجابى السريع فى عدد من الملفات، ومنها على سبيل المثال ملف نظافة الشوارع وإنارتها، وهو ما ينبغى أن نحقق فيه نقلة نوعية حقيقية، وأن يوضع على أجندة أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة
وأكد على أن يتم التعامل مع تلك المخلفات بالطرق الصحية وعدم السماح بإلقائها فى الترع والمصارف، وهذه مسئولية المحافظين.
وحول ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظات، أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، وتيسير ما يخصها من اجراءات وقرارات، لضمان دخولها الخدمة فى أقرب وقت.
وعن المشروعات المتعثرة بالمحافظات، أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصر جميع تلك المشروعات، وعلى المحافظين التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجهها، للانتهاء من تلك المشروعات وتشغيلها والاستفادة بما تم ضخه من استثمارات بها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تنظيم زيارات لمختلف المحافظات، لتفقد المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها، وإجراء عدد من اللقاءات مع اعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومع المسئولين التنفيذين بها، وسنبدأ بمحافظات الصعيد.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالاهتمام بالمظهر الجمالى للمدن والمراكز والاحياء، وذلك من خلال رصف الشوارع الداخلية، وأن تكون هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع، مع إجراء مسابقة لأجمل مدينة وأجمل قرية، على أن يخصص للمدينة أوالقرية الفائزة دعم إضافى من الموازنة لاستكمال المشروعات الخاصة بها
كما وجه رئيس الوزراء برفع كفاءة منافذ الخدمات الحكومية والعمل على تيسير الخدمات المقدمة من خلالها، مع مكافأة الموظفين المجتهدين فى تلك الجهات.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من تقنيين أوضاع اراضى الدولة التى تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة
وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الأراضى الزراعية، مؤكداً على مسئولية المحافظين عن هذا الملف، قائلاً: "اهدموا المبانى المخالفة على الفور... هذه مسئوليتكم".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى مرة أخرى، إصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والاحياء بسرعة الازالة الفورية لأى مخالفات بناء، مع إعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ .
واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية استثمار أموال الصناديق الخاصة فى كل محافظة فى المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين، مثل النظافة، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها.
وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك متابعة دورية لما يتم التوجيه والتكليف به لكل محافظة، وذلك من خلال فريق عمل مهمته متابعة ما يتم تنفيذه داخل كل محافظة واعداد تقارير مصورة حول العديد من الملفات والموضوعات بها.
وحول الاستعداد لموسم السيول والامطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية رفع حالة الاستعداد لجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات
ووجه بأن تتولى هيئة الارصاد الجوية استمرار موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات سقوط أمطار أو حدوث سيول، لسرعة اتخاذ الاجراءات والخطوات الخاصة بالتعامل مع هذه الاحداث، هذا بالاضافة إلى مراجعة موقف مخرات السيول والتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه حركة تدفق السيول، مع تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية.
** تكليفات الرئاسة
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس المحافظين اليوم، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لما جاء من تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أدائهم اليمين الدستورية، والتى تضمنت أهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من سلع وخدمات
كما تضمنت العمل على تحسين مستوى تلك الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، ومدى توافرها بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية، هذا بالاضافة إلى استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، وأهمية اشراكهم فى القرارات التى يتم اتخاذها فى عدد من الموضوعات المهمة داخل المحافظات
هذا إلى جانب العمل على تطوير المحافظات وتحسين مستوى مواردها من خلال استغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.
كما تضمنت تكليفات رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة الميدانية لمختلف الاوضاع فى المحافظات بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات والازمات ومنع حدوثها أو تفاقمها حال حدوثها، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لتلك المشكلات والازمات
وشملت التكليفات اهمية إحياء منظومة القيم المصرية، وتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والاندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.
وأوضح رئيس الوزراء أن التكليفات تضمنت أهمية العمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، مع إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والإلتزام، والعمل على مكافحة الفساد بجميع صوره للحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الاجراءات الفورية للتحقيق فى أي حالات فساد طبقا للقانون
هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة إزالة أي تعديات على نهر النيل ومراقبة جميع الاعمال التى تؤدى إلى تلوثه، والعمل على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجرى النهر نظيفاً ونقيا.
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