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تأميـــن
صندوق الحوادث المجهلة يقرر صرف التعويضات المتأخرة حتى نهاية يونيو
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:46 م
محسن اسماعيل رئيس الحوادث المجهلة
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محسن اسماعيل رئيس الحوادث المجهلة
مروة عبد النبى :
قرر مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة، صرف جميع التعويضات المستحقة والمتأخرة لعملائه – شريطة استيفاء المستندات- وذلك حتى نهاية يوينو المقبل .
وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إنه تم اتخاذ قرار صرف التعويضات المتأخرة عن السنوات السابقة دفعة واحدة، بدون أسبقية تقديم الأوراق والمستندات، كما كان يحدث من قبل وذلك بعد انتهاء السيستم التكنولوجى الذى دشنه قبل عدة شهور وذلك للمطالبات بدءآ من النصف الثانى من 2015.
كان صندوق الحوادث المجهلة قد سدد تعويضات بقيمة 436.5 مليون جنيه منذ تدشينه فى 2007 وحتى نهاية مارس الماضى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 480 مليون جنيه بالحساب الختامى للصندوق عن العام المالى الماضى، والتى يتم اعدادها حاليآ
وأضاف أنه تم ميكنة النظام التكنولوجى الخاص بالصندوق على مرحلتين، الأولى تمثل الجزء القانونى المتضمن القضايا ومطالبات التسوية الخاصة به، وتم الانتهاء منها فعليآ، ويتيح النظام حالياً تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجز الجزئى أو الكلى المستديمين، ويتم إبلاغ الاتحاد المصرى للتأمين بها من خلال شركات التأمين.
وتابع أن المرحلة الثانية من الميكنة كانت تخص النظام المالى الذى يتم إدخاله على النظام التكنولوجى للصندوق وذلك عبر شركة "tec tube" للحلول والبرمجيات التكنولوجية ويسمى "مواريث" والتى تضم المقارنة بين اسم المجنى عليه فى تلك الحوادث ورقم الجنحة والسنة التى حدثت فيها وذلك عند تسجيل الطلبات والقضايا على النظام للتحكم فيه بصورة كاملة والتأكد من عدم حدوث أى تكرار فى إدخال البيانات وذلك لمنع اذدواجية او تكرار صرف نفس التعويض أكثر من مرة.
ولفت إلى أن السيستم التكنولوجى كان هدفه القضاء على تراكم التعويضات الموجودة بالصندوق منذ سنوات وبالفعل تم اتخاذ قرار بذلك فور التأكد من سلامة البنية التحتية والتكنولوجية للصندوق
وأكد أن شركات التأمين إنتهت من سداد كافة مديونياتها المستحقة لصندوق الحوادث المجهلة مشيرآ إلى أن شركات التأمين حتى 30 يونيو 2017 كان 82.6 مليون جنيه انخفضت حتى نهاية مارس الماضى الى 22.7 مليون جنيه نتيجة سداد الشركات الى 59.9 مليون جنيه فى هذه الفترة ثم سداد باقى المبالغ حتى نهاية يونيو الماضى.
يذكر أن صندوق الحوادث المجهلة يهدف لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007 بقرار من مجلس الوزراء، ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين
ويتم صرف التعويض بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
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