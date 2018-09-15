تفاصيل تطوير صان الحجر الأثرية وتحويلها لمتحف مفتوح

وزيري يتفقد منطقة صان الحجر قبل ترميمها

دعاء محمود



استقبل ظهر اليوم أهالي منطقة صان الحجر الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، برقصات الخيل والتي تشتهر بها محافظة الشرقية



وخلال الزيارة تفقد الوزير أعمال البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة صان الحجر ( تانيس الأثرية) بمحافظة الشرقية، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي تتم ضمن مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية وتحويلها إلى متحف مفتوح، و وضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية



وتعد منطقة صان الحجر هي "طيبة الشمال" ولا تحظى بزيارة الوفود السياحية لاسيما وإن معظم اثارها الضخمة كانت محطمة ومتناثرة بالموقع.



رافق وزير الآثار خلال جولته بالمنطقة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، وسحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران، ونائب محافظ الشرقية وعدد من سفراء الدول الاجنبية بجمهورية مصر العربية منهم سفير ليتوانيا، وسفير دولة البرازيل، وسفير دولة اليونان، وسفير دولة الكنغو، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي، والقائم بأعمال السفير البولندي وعائلته، ونائب سفير دولة البرتغال وعائلته.



** التطوير مستمر



رحب د. خالد العناني وزير الآثار بالسفراء والنواب ووصف هذا التجمع بانه زخم اعلامي ودبلوماسي وأكبر تجمع من نواب المحافظة واكد ان وزارة الآثار مهتمة بآثار المحافظة حيث قامت بتطوير وافتتاح متحف تل بسطة اوئل عام ٢٠١٨م.



كما بدأت الوزارة بتطوير منطقة صان الحجر منذ عام ٢٠١٧م، والان نري بداية ثمار هذا المشروع الذي أسفر عن ترميم واقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني بالإضافة الي عمل مصاطب لرفع باقي البلوكات الحجرية الأثرية عليها لحمايتها واظهارها بصورة أفضل للزائرين.



وخلال كلمته قال د. العناني ان سفير ليتوانيا بالقاهرة قال له ان المكان ابهره، وان المنطقة تستحق ان يأتي اليها الزوار من مختلف العالم لزيارتها والعودة الي بلادهم.



وقال إن الزيارة التفقدية لمنطق صان الحجر هي رساله امان وامن للعالم كله وتعريف للمجتمع المحلي بأحد اهم المناطق الأثرية في مصر والتي كانت عاصمة مصر خلال الأسرة ٢١، ٢٢ والتي نظراً لثرائها الاثري اطُلق غليها اقصر الشمال.



وأوضح د. وزيري، أن منطقة صان الحجر شهدت عام 2017 البداية الحقيقية لإنقاذ الموقع الأثري منذ أن تم الكشف عنها على يد بعثات أثرية أجنبية متوالية ما يزيد عن قرنين من الزمان



وبدأت وزارة الأثار في أعمال المسح و التوثيق الأثري للمنطقة بعد اعداد مشروع متكامل لتطويرها ووضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية.



وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تضمنت رفع اكثر من مائة كتلة حجرية تزن أكثر من 20 طن، ووضعها على قطع خشبية و بلوكات حجرية وعزلها عن الأرض لحمايتها من الرطوبة والأملاح ، وعمل مئات من الأمتار من المصاطب المنظمة بالشكل الذي يتناسب مع تكوين المعبد المصري القديم بصرحه وحدوده القديمة، ذلك برفع القطع الاثرية عليها لحمايتها حتي يتسنى للزائرين من الاستمتاع برؤيتها بالشكل الأمثل.



** أبرز آثار صان الحجر



و من أهم القطع التي قامت البعثة بترميمها وإعادة تركيبها و رفعها هي التمثال الشمالي الضخم للملك رمسيس الثاني والذي كان مفكك إلى أربعة أجزاء ملقاه علي الرمال منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر، كحال باقي القطع الموجودة، ليقف و لأول مرة ليزين مدخل المعبد كما كان في العصور الفرعونية.



وأشار د. وزيري أنه تم ايضا رفع مسلتين البيلون الأول، بالإضافة الي عمل ستة قواعد بصالة الأعمدة لرفع المسلات عليها و لأول مرة منذ سقوطها خلال القرن الأول الميلادي.



و من بين هذه القطع التي تم ترميمها وإعادة تجميعها و تركيبها بالموقع مسلتين كبيرتين و عامودين و تمثالين للملك رمسيس الثاني.



ويمثل تل صان الحجر أهمية بالغة في التاريخ المصري القديم بكونه عاصمة مصر القديمة في عصر الأسرتين 21 و23، ومقر دفن ملوك الأسرتين 21 و22، ويصل ارتفاعه إلى 30م أعلى الأرض ويمتد حوالي 3 كم من الشمال إلى الجنوب وحوالي 1.5 كم من الشرق إلى الغرب.



وشهد الموقع العديد من الحفائر والاكتشافات الأثرية الهامة منذ القرنين الثامن والتاسع عشر، ومن اهم البعثات الأثرية التي عملت بالموقع حفائر ماريت في الفترة من 1860- 1864، وبترى 1883-1884، والبعثة الأثرية الفرنسية وتوالت عليه العديد من البعثات الأثرية وكان للبعثة المصرية التواجد الدائم بالموقع وعمل المجسات الاثرية على فترات متباعدة حتى كان لها التواجد القوي منذ عام 2017.



وتحتوي منطقة صان الحجر على عدد كبير من المقابر والمعابد واهمها معبد آمون الكبير والذي يعد أكبر المعابد في شمال مصر ومعابد أخرى لموت وخونسو وحورس، والمسلات الخاصة بالملك رمسيس الثاني وغيرها من الابار والتماثيل العملاقة بأشكالها المتنوعة