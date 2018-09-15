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بورصة وشركات
الثبات يفرض نفسه على أداء شهادات الإيداع الأسبوع الماضي
السبت 15 سبتمبر 2018 05:07 م
بورصة لندن
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بورصة لندن
أسماء السيد
هيمن الثبات على أداء كافة شهادات الإيداع المصرية النشطة المقيدة ببوصة "لندن" وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي .
وظلت شهادة إيداع "التجاري الدولي" دون تغير عندى 4.60 دولار، إضافة لبقاء "هيرمس" عند 1.78 دولار، وثبات "ايديتا" للصناعات الغذائية عند 5.35 دولار، و "اوراسكوم للاتصالات وزالإعلام والتكنولوجيا" عند 0.22 دولار، وأخيرًا "المصرية للاتصالات" عند 3.50 دولار.
وأعلنت البورصة المصرية الخميس الماضي بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع.
وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقًا)، وليسيسكو مصر، رصيدهما، وتبقى 4.2 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.
وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز،
وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وإيديتا للصناعات الغذائية.
وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 464.1 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 386.7 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى اوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 174.4 مليون سهم ،أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 166.6 مليون سهم.
ويتبقى لشركات "حديد عز، دومتى، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين 129.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم، 42.7 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.
وسجلت المؤشرات تراجعات إجمالية منيت البورصة وتراجعت مؤشرات البورصة إجمالاً خلال ذلك الاسبوع وسط تكبد رأس المال السوقي خسائر 26 مليار جنيه.
وخسر المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 خلال الأسبوع نحو 3% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 1% إلى مستوى 742 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 2% لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 1900 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الحالي والذي تخلله إجازة رأس السنة الهجرية، والتي قلصات جلسات التداول لأربعة فقط عند مستويات 849 مليار جنيه، مقارنة بـ 875 مليار جنيه في الأسبوع السابق
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