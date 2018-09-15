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رياضة
مرتضى منصور: اقتصاد مصر مستقر.. وأموال الزمالك في البنوك
السبت 15 سبتمبر 2018 03:11 م
جانب من اجتماع مرتضى منصور
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جانب من اجتماع مرتضى منصور
على المصرى
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "إنه لا يجب علينا الالتفات للشائعات التي يروجها البعض ضد الدولة"، مشددًا على أن اقتصاد مصر وأمنها مستقران في الوقت الحالي.
وأضاف منصور، على هامش تواجده بوزارة المالية، اليوم السبت، أن مصر باقية رغم الشائعات، وعلينا أن نقطع رؤوس الإرهاب في سيناء.
وشدد على أن الدولة ومؤسسات الدولة والرئيس يبحثون عن سبل الراحة للشعب المصري، رغم وجود بعض الأزمات الطفيفة، لكننا تعافينا من أمور سلبية كثيرة وأهمها الأمن والأمان ما يساعد الجميع على النجاح.
وأكد: "الزمالك كمؤسسة رياضية يشعر بتحسن الأمور في مصر، مشددًا على أن الأمر يشجع على وضع أموال النادي في البنوك، بعد حل أزمة الحجز الإداري مع الوزارة" .
نادي الزمالك
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