يديعوت أحرونوت: بعد 40 عامًا من السلام المصريون يكرهون إسرائيل

صحف إسرائيل



عادل عبد الجواد



بعد 40 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لا يزال السلام باردا بين مصر وإسرائيل، ويقتصر على العلاقات الدبلوماسية والسياسية، بعيدا عن أي تطبيع ثقافي أو قبول شعبي من الجانب المصري.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوضع السياحي بين مصر واسرائيل ليس بارعا، على الرغم من أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتوافدون إلى سيناء كل عام، لكن المصريين أقل اهتماما بما تقدمه إسرائيل.



وأشارت الصحيفة إلى أن عدد السياح الذين وفدوا إلى تل أبيب العام الماضى ووصل عددهم إلى 3.8 مليون سائح، كان هناك 7200 فقط من المصريين.



وأوضحت الصحيفة أنه في ضوء التحذيرات القاسية التي أصدرها مكتب مكافحة الإرهاب في اسرائيل بخصوص الرحلات إلى سيناء، أفادت تقارير أمس لدى صحيفة يديعوت أحرونوت أن السفير المصري في إسرائيل حازم خيرت قدم خطة الحكومة المصرية الهائلة على حد قولها لتأمين شبه جزيرة سيناء من الإرهاب.



وأضافت الصحيفة أنه بعد توقيع معاهدة السلام الأجواء العامة في مصر لا تفضل إسرائيل، ويرفض جيل الشباب قبول الوجود الإسرائيلى في يهودا والسامرة، وغالبا ما ترتفع العلاقات بين البلدين فى البرامج الحوارية.











