موانئ بورسعيد تستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

موانئ بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم السبت، بلغ 10 سفن.



وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضاعة عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان.



وأكدت أنه تقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.