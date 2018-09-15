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رياضة
محمد معيط يكشف تفاصيل اتفاق المالية مع الزمالك على المديونيات
السبت 15 سبتمبر 2018 02:30 م
اجتماع وزير المالية
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اجتماع وزير المالية
على المصرى
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب بإنهاء كل الأزمات مع مؤسسات الدولة، في إطار حرص الدولة على الإصلاح الاقتصادي المصري، عقب اجتماعه مع مسئولى الوزارة، مع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور.
وأوضح وزير المالية، أن ما حدث اليوم مع إدارة نادي الزمالك، ترجمة لفكر دولة، تسعى للانطلاق والقطاعات الاقتصادية تكون مكبدة بأمور قد تعرضها للإفلاس، والمديونية والدولة تريد المساعدة لكل المؤسسات، والزمالك نادي عريق، والدولة لا تريد استمرار الحجز الإداري، وهو ما تم اليوم بحل كل هذه الأمور.
وتابع: "من مصلحة الدولة أن ينمو الزمالك، لذلك ساعدنا في إنهاء أزمة الضرائب، بالاعفاء من الفوائد حسب القانون، ونادي الزمالك يعتبر من أوائل المؤسسات في الدولة التي استفادت من القانون".
وأضاف أن مرتضى منصور رئيس النادي، حرص على إلغاء الحجز الاداري، واتفق مع الوزارة على دفع كل الضرائب على نادي الزمالك، وكان على قدر وعده.
واختتمت الوزير تصريحاته بدعوة كل قطاعات الدولة أن تحذو حذو نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع رئيس القلعة البيضاء، أنهى الأمر وهى رسالة للمجتمع المصري.
وزارة المالية
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