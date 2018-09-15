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رياضة
الزمالك يشكر وزير المالية على استضافة المجلس
السبت 15 سبتمبر 2018 01:56 م
مرتضى منصور 55
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على المصرى
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لوزير المالية محمد معيط، على استضافته بمقر الوزارة، من أجل حل أزمة مديونية النادي، قائلاً: "الوزارة تمثل بيت المال المصري" مشددا على أن الضرائب على النادي ممتدة منذ عام 1996 ويحاول المجلس الحالي حل هذه الأزمة.
وقال رئيس الزمالك عقب اجتماعه بالوزير ومسؤولي الوزارة: "الفوائد على مديونية الزمالك أصبحت أكبر من المديونيات نفسها، واقترحت على الوزير دفع المديونية، والإعفاء من 56 مليون جنيه فوائد، وذلك بحسب القانون" .
وأضاف: "الزمالك أصبح قدوة لكل المؤسسات المصرية التي عليها التعاون مع الوزارة ودفع المستحقات عليها"، مختتما بالتأكيد على أن الزمالك حاليا ليس لديه أي مشاكل مع الضرائب بعد تسديد الضرائب نقدا مطالبا الجميع بالاقتداء بالنادي.
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