دراسة عالمية للفيفا تكشف المسكوت عنه فى الدوريات الأوروبية

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عجز مالى يبلغ 7.29 مليار يورو فى ثمانى سنوات.. موناكو يحقق الأرباح الأكثر من عائد بيع اللاعبين.. الدورى الفرنسى يتصدر أندية البريميرليج بقيمة 905 ملايين.. وألمان سيتى ينفق مليار ونصف لشراء اللاعبين فى الفترة نفسها



ياسمين فواز



كشفت دراسة علمية أجراها مركز الدراسات الرياضية السويسرى "cies" الشريك التعليمى للاتحاد الدولي لكرة القدم القيمة المالية التى أنفقتها الأندية فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الثمانى سنوات الماضية منذ عام 2010، عن انخفاض التحويلات المالية المدفوعة من قبل تلك الأندية بنسبة 2.4% خلال العام الحالى عن التحويلات التى أجرتها الأندية خلال العام الماضى، وذلك فى ظاهرة تحدث لأول مرة فى السوق الأوروبية منذ عام 2012 رغم ارتفاع أسعار اللاعبين فى البطولات نفسها.



وفجرت الدراسة مفاجآت من العيار الثقيل بالتأكيد على تحقيق أندية الدوريات الخمس الكبرى عجزًا خلال الثمانى سنوات بلغ 7.29 مليار يورو جاء الدورى الممتاز فيها النسبة الأكبر 78.3 %، وبلغت النسبة فى عام 2018 تحديدًا فيها 85.7%.



وانخفضت قيمة الانتقالات خلال العام الحالى لتصل الى 5.82 مليار يورو، مقابل 5.96 مليارًا وذلك فى واحدة من مفاجآت انتقالات اللاعبين فى الدوريات الكبرى فى ظل الاندفاع الكبير فى شراء لاعبين بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت ما توقعه المراقبون خلال الفترة نفسها.



وأوضحت الدراسة أن الانتقالات الصيفية تفوقت بشكل كبير على الشتوية خلال العام الحالى حيث سجلت انتقالات يناير فى الدوريات الكبرى مليارا و107 ملايين يورو، مقابل 4 مليارات و713 مليونا فى الانتقالات الصيفية.



وكشفت الدراسة عن اجمالى ما أنفقته الأندية الانجليزية لضم لاعبين من الدوريات الأوروبية حيث حصل البريميرليج على لاعبين من فرنسا بقيمة 905 مليون يورو، والدورى الإسبانى بواقع 831 مليون يورو، يليه الدورى الايطالى فى المرتبة الثالثة بواقع 645 مليون يورو، والدورى الألمانى رابع الأندية المستفيدة بقيمة بلغت 582 مليونا، بينما كشفت الدراسة أن الدوى الإسبانى أنفق 340 مليون يورو لشراء لاعبين من البرتغال، و232 مليونا من الدورى البرازيلي و117 مليونا من الدورى الفرنسى، وهما الدوريان الأكثر انفاقًا داخل الدوريات الخمس الكبرى وهو ما يعكس فارق القوة بين الدوريين الانجليزي والاسباني من جهة والألماني والايطالى والفرنسى من جهة أخرى.



كما كشفت الدراسة عن تكبد أندية عملاقة خسائر بالمليارات خلال السنوات الثماني جاء على رأسها نادى مانشستر سيتى الانجليزى بواقع 1.03 مليار يورو، يليه باريس سان جيرمان بواقع 847 مليونا، وفى المرتبة الثالثة مانشستر يونايتد فى المرتبة الثالثة من حيث الخسائر بواقع 772 مليونا، وبرشلونة رابعاً بواقع 598 مليونا، وتشيلسى بقيمة 538 مليونا، ويوفنتوس بواقع 409 مليون يورو، وليفربول بواقع 327 ملوين يورو، حيث جاء 5 فرق من الدورى الإنجليزي فى القائمة الرئيسية للأندية الخاسرة وناديين من اسبانيا برشلونة وريال مدريد، ومثلهما من ايطاليا يوفنتوس وميلان ونادى واحد من فرنسا.



على العكس حققت أندية أخرى مكاسب مالية كبيرة خلال الفترة نفسها حيث حقق موناكو الفرنسى بواقع 288 مليونًا، يليه ليل الفرنسى بقيمة 166 مليون يورو، وكشفت القائمة تواجد 5 أندية من فرنسا ما يعكس حجم المبيعات التى يتم تصديرها للدوريات الخمس الكبرى من هناك لتصبح الأكثر حصولًا على الأرباح يليها ايطاليا بواقع 3 أندية من ايطاليا وناديان من اسبانيا.



وتابعت الدراسة أن 66.6 % من التحويلات التى تمت جاءت بين الأندية الأوروبية الخمس الكبرى ما يعنى ان الانتقالات جاءت للاعبين اثبتوا أنفسهم فى الدوريات نفسها وليس فى الانتقال الأول لهم إذا ما جاءوا من خارج الدول الخمس.



ورصد التقرير أن الدورى الانجليزي تصدر أقوى الدوريات الثابتة فى العالم بالرغم من الخسائر التى يتلقاها من الانتقالات التى يقوم بها، بفضل حقوق البث التلفزيونى وغيرها من العائدات التى تحصل عليها الأندية بشكل عادل فيما بينها، وجاء الدورى الاسبانى ثاني أقوى الدوريات بفضل تلك العوامل حيث وصلت الى مليار و319 مليونا، مقابل 2.122 مليار يورو.



وأبلغ التقرير عن اجمالى ما أنفقته الأندية العشرين الكبرى فى الدوريات والتى جاء على رأسها 7 أندية تجاوزت قيمة التعاقدات فيها خلال الثمانى سنوات حاجز المليار يورو وهى مانشستر سيتى 1.470 مليار، وتشيلسى 1.310 مليار، وبرشلونة ثالثا 1.258 مليار، وباريس سان جيرمان بقيمة 1.242 مليار، ومانشستر يونايتد 1.102 مليار ويوفنتوس 1.085 مليار، وليفربول سابعا بقيمة 1.071 مليارا.



ورصدت الدراسة ما أنفقته الأندية خلال انتقالات 2018 والتى تصدرها نادى برشلونة الإسبانى بواقع 321 مليون يورو بواقع 178 فى الانتقالات الشتوية و143 فى الصيفية، جاء بعدها نادى ليفربول فى المرتبة الثانية بواقع 298 مليون يورو بواقع 86 مليونا فى الانتقالات الشتوية، و212 مليونا فى الانتقالات الصيفية، وثالثا يوفنتوس بواقع 257 مليون يورو منهم مليونين فى الشتاء، و 255 مليونا فى الصيف.



من جانبه قال الدكتور عمرو محب ممثل مركز الدراسات الرياضية فى مصر، ان التقرير الصادر جاء نتاج عمل دام لأشهر طويلة شارك فيه العديد من الخبراء الذين يعملون على رصد كافة التحركات التى تقوم بها الأندية فى كافة أنحاء القارة الأوروبية لرصد مستقبل الكرة العالمية والأوروبية تحديدًا.



أضاف محب أن الخسائر لا تمثل خطرًا على تلك الأندية خاصة وانها فى الانتقالات فقط مبينًا أن حقوق البث الفضائى والحضور الجماهيرى والرعاية وغيرها من الموارد التى تتزايد بشكل كبير فى الدوريات الأوروبية خاصة انجلترا واسبانيا هى العامل الحاسم فى ضخ تلك الأندية أموالًا طائلة فى شراء وضم اللاعبين.