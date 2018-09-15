مصر للطيران تتم موسم الحج بنجاح

نقل 72 ألف حاج على متن 337 رحلة بنسبة 85% انتظام





دعاء محمود:

اختتمت مصر للطيران أمس الجمعة، موسم الحج بوصول آخر رحلات جسرها الجوي القادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن معلنة، بذلك نجاح الشركة الوطنية في إنجاز الموسم علي أكمل وجه في سهولة ويسر.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتضافر جهود جميع الجهات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتنسيق مع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية لضمان سرعة إنجاز الموسم في المواعيد المقرره له، والحرص على تفادي حدوث أية مشكلات تعوق انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج.

وأعلن الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أتمت موسم الحج لهذا العام رسمياً بنقل نحو 72 ألف حاج في مرحلة العودة على متن 337 رحلة جوية في الفترة من 26 أغسطس وحتى أمس بزيادة 8 آلاف حاج عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة 64 ألف حاجاً في الفترة من 27 يوليو وحتي 15 أغسطس الماضي.

وأكد الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، نجاح الشركة في إتمام موسم الحج محققة نسب امتلاء وانتظام تشغيل بلغت أكثر من 85% على معظم رحلات الجسر الجوي المخصص لذلك.

وأوضح عزت أن مصر للطيران قد نقلت 72 ألف راكباً بواقع 57550 حاجاً من حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي والسياحة والأفراد، و 6109 حجاج من حجاج الترانزيت، فضلاً عن إجمالي 8341 حاجاً نقلتهم الشركة من خلال جسر جوي من الرحلات الخاصة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي.

وتم تشغيل 12 رحلة جوية في كل من مرحلتي الذهاب والعودة لسفر ووصول 3321 حاجاً من حجاج دولة فلسطين، بينما تم تسيير جسر جوي لنقل 5020 حاجا من حجاج باماكو بجمهورية مالي على متن 20 رحلة جوية في إطار الدور الريادي التي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن سواء من الدول الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط.

وتتقدم مصر للطيران بالشكر لعملائها علي ثقتهم الغالية في الشركة الوطنية وتعاونهم في نجاح الموسم ولجميع الوزارات والهيئات والجهات العاملة في موسم الحج في مطار القاهرة والمطارات المصرية والسعودية، كما تشكر سلطتي الطيران المدني المصري والسعودي والسفارة السعودية بمصر وقنصلياتها علي تعاونهم مع مصر للطيران في انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج هذا العام.