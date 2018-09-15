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اتصالات وتكنولوجيا
رابطة تجار المحمول تتعاقد مع لايف وأكسا للتأمين على أعضائها
السبت 15 سبتمبر 2018 01:26 م
محمد المهدى رئيس نقابة الاتصالات والمحمول
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محمد المهدى رئيس نقابة الاتصالات والمحمول
المال –خاص
تعاقدت رابطة تجار المحمول والاتصالات مع شركتى "لايف" و"أكسا" للتأمين على أعضائها.
وقال محمد المهدى، الرئيس الشرفى للرابطة، إن التعاقد مع لايف جاء بعد تلقى عروض من 10 شركات تأمين، إلا أن الشركة قدمت عرضا مناسبا لاعضاء الرابطة يتضمن تغطية كل فرد بمبلغ 20 ألف جنيه وخصم 80 % على رسوم الكشف والإقامة فى المستشفيات والعمليات الجراحية والعادية والأدوية والتحاليل والاشاعات.
وأوضح المهدى أن العرض يتضمن أيضا خصم 100 % على الطوارئ فى كل المستشفيات وبسعر 1475 للفرد، بالاضافة لنسبة 3.5% مصاريف ادارية وللزوجة خصم 10% وللاولاد دون سن الواحد والعشرين خصم 20%.
وأضاف أن الرابطة تعاقدت أيضا مع شركة أكسا على تقديم عرض لاعضائها بتغطية 30 الف جنية بمبلغ 2150 جنية وبتغطية 50 الف جنية بمبلغ 2350 بالاضافة لنسبة 3.5% مصاريف ادارية.
وتتكون الرابطة من 300 عضو مؤسس، من تجار المحمول، أبرزهم «التميمى»، و»بدر الدين»، كما تمتلك شركة لاستيراد الهواتف المحمولة واكسسواراتها.
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