محافظ الشرقية يفتح تحقيقًا فى وفاة أشخاص بمستشفى ديرب نجم

التبرع بالكلى



أحمد صبرى



نفت قناة سى بى سى اكسترا، أن محافظ الشرقية قرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد آخر من مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزى، مؤكدا أنه لان يتم التهاون مع المتسبب فى الواقعة.

















