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محافظ الشرقية يفتح تحقيقًا فى وفاة أشخاص بمستشفى ديرب نجم
السبت 15 سبتمبر 2018 12:59 م
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أحمد صبرى
نفت قناة سى بى سى اكسترا، أن محافظ الشرقية قرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد آخر من مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزى، مؤكدا أنه لان يتم التهاون مع المتسبب فى الواقعة.
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