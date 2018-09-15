انخفاض أسعار الدواجن.. و170 جنيهًا لكيلو الدنيس

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار الدواجن فى السوق المحلية، اليوم السبت، جنيهين لتسجل 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 27 أمس، و33 للساسو و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، حسبما أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، واستقر البيض ليتراوح الطبق بين 35 و36 جنيهًا.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170، والقاروص 180، والتعابين 150، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



واستقرت أسعار اللحوم بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.