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نقل وملاحة
بدء تطبيق قرار منع سير النقل على الدائري
السبت 15 سبتمبر 2018 12:41 م
الطريق الدائرى
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الطريق الدائرى
المال - خاص
بدأت الإدارة العامة للمرور -اليوم السبت- تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل حركة النقل الثقيل على الطريق الدائري الإقليمي كبديل للطريق الدائرى، والذى يحظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان عليه يومياً من الساعة 6.00 صباحاً وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، بما يُسهم فى إحداث حالة من السيولة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية، وسط تواجد أمني ومروري مكثف على مدار اليوم.
ويشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم.
وتهيب وزارة الداخلية بقائدى السيارات الإلتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات إرتياد الطرق.
النقل
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