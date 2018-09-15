EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
التضامن: معسكرات وأنشطة ترفيهية لتأهيل أبناء مؤسسة دار الحرية
السبت 15 سبتمبر 2018 12:35 م
وزارة التضامن الاجتماعى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزيرة التضامن تزور معرض تراثنا للحرف اليدوية
وزيرة التضامن ومحافظ دمياط تفتتحان فرنكس دمياط بمدينة الأثاث.. اليوم
التضامن تفتتح معرض فرنكس دمياط للأثاث.. الخميس
وزارة التضامن الاجتماعى
المال - خاص
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم مؤسسة "الحرية بنين"العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية، منها المعسكر الكشفي ببورسعيد لـ 42 ابن لتأهيلهم على الاعتماد على النفس والنظام في بيئة مختلفة.
يأتي ذلك في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
وتم تدشين برنامج "عايز أتغير" للفئة العمرية من 10 لـ 14 سنة لبناء الشخصية والثقة بالنفس، إضافة إلى يوم ترفيهي لجميع أبناء المؤسسة لمدينة الإسماعيلية.
وفي سبتمبر معسكر بمدينة جمصة لعدد 70 شخص، وتضمن البرنامج اليومي للمعسكر حفل سمر يومياً، والنشاط الرياضي على البحر، إضافة إلى حفل ختامي.
وتعد مؤسسة دار الحرية من أولى المؤسسات التى تم تطويرها وافتتاحها في إبريل 2017، وهي مؤسسة تعليمية، تضم 30 ابن بالمرحلة الإبتدائية، و22 بالمرحلة الإعدادية 20 بالمرحلة الثانوية 2 ملتحقين بالجامعة.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلامأوي، بالتعاون مع صندوق تحيا في 10 محافظات مستهدفة، وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية،الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا)، من خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال.
وزارة التضامن الاجتماعي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا