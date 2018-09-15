بينها أبوظبي المالية.. العروض تنهال لشراء حق إدارة صناديق أبراج

مجموعة أبراج

خالد بدر الدين



أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" -اليوم السبت- أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضًا معدلًا لشراء حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط.



وتملك شركة أبراج -التي يقع مقرها في دبي- 10 صناديق استثمار في الشرق الأوسط يستثمر بها 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم.



كانت أبراج قد تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو الماضى، بعد اضطرابات استمرت شهوراً، فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.



كانت شركة أكتيس Actis إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة، تقدمت يوم 6 سبتمبر بعرض قيمته دولار واحد فقط لشراء وحدة صناديق الأسهم الخاصة في مجموعة أبراج، التي كانت تدير يومًا ما أصولا بقيمة 14 مليار دولار.



وكانت أكتيس Actis إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة، قد تقدمت الشهر الماضى بعرض شراء الجزء الأكبر من صناديق الأسهم الخاصة في مجموعة أبراج، ومن المتوقع أن تبرم الصفقة مع أحد المشترين بنهاية العام الحالي.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن العديد من الشركات العالمية انضمت لشراء وحدة صناديق أبراج المتعثرة اليوم لإدارة أموالها، ومنها شركة فيستريا جروب -التى تتخذ من شيكاغو الأمريكية مقرًا لها- وشركة "أجيلتي بابليك ويرهاوسينج " الكويتية ومجموعة أبو ظبي المالية الإماراتية التى تحالفت مع "سينتربريدج بارتنرز" -التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها.



كما قدمت شركة NBK CAPITAL الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني للاستحواذ على أعمال مجموعة أبراج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تقدمت شركة سينتريكوس Centricus ومقرها لندن، بعرض للاستحواذ على أعمال أبراج في تركيا وجنوب شرق آسيا.



وتأتي هذه العروض في وقت يسعى فيه الفريق المالي الذي عينته المحكمة إلى إعادة هيكلة المجموعة المتعثرة وتسوية أكثر من مليار دولار من الديون من خلال بيع أصولها، إلا أن عملية تفكيك هذه الأصول وبيعها تبينت أنها معقدة كثيرًا، ومن المرتقب أن يقدم الفريق المالي العروض للشركاء في المجموعة لاختيار المشترين.