قيادي وفدي: جهود الوساطة مستمرة لحل أزمة أعضاء الهيئة البرلمانية

ياسمين فواز

ثمن شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جهود الوساطة، التي يجريها أعضاء بالمجلس الاستشاري، برئاسة عمرو موسى، لحل الأزمة الحالية مع الدكتور محمد فؤاد، والمهندس أحمد السجيني، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.





وأضاف حمودة، في بيان له، اليوم السبت، أن جهود الوساطة تهدف إلى إثناء المهندس أحمد السجيني عن قرار استقالته، ومحاولة إصلاح الوضع بين الدكتور محمد فؤاد والمستشار بهاء أبو شقة، وعودته مرة أخرى للحزب.





وطمأن حمودة، الوفديين، بأن حزب الوفد، لا يمكن أن يحجر على رأي أو موقف أحد من أعضائه، في ظل أنه حزب ليبرالي، متوقعًا، أن تثمر جهود الوساطة عن حل للأزمة.