EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
قيادي وفدي: جهود الوساطة مستمرة لحل أزمة أعضاء الهيئة البرلمانية
السبت 15 سبتمبر 2018 12:09 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فصل برلماني الوفد يثير أزمة
برلماني: محاولات بالوفد لرأب الصدع بين بهاء أبوشقة ومحمد فؤاد
المصرى الديمقراطى: أبو شقة يصفى حسابات مع فؤاد بسبب انتخابات الوفد
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
ثمن شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جهود الوساطة، التي يجريها أعضاء بالمجلس الاستشاري، برئاسة عمرو موسى، لحل الأزمة الحالية مع الدكتور محمد فؤاد، والمهندس أحمد السجيني، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.
وأضاف حمودة، في بيان له، اليوم السبت، أن جهود الوساطة تهدف إلى إثناء المهندس أحمد السجيني عن قرار استقالته، ومحاولة إصلاح الوضع بين الدكتور محمد فؤاد والمستشار بهاء أبو شقة، وعودته مرة أخرى للحزب.
وطمأن حمودة، الوفديين، بأن حزب الوفد، لا يمكن أن يحجر على رأي أو موقف أحد من أعضائه، في ظل أنه حزب ليبرالي، متوقعًا، أن تثمر جهود الوساطة عن حل للأزمة.
البرلمان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا