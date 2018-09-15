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بورصة وشركات
سهم أيكون يصعد 15% خلال أسبوع
السبت 15 سبتمبر 2018 12:58 م
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سهم
أسماء السيد
سجل سهم "أيكون" ارتفاعًا، 15% خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بتحقيق الشركة قفزات كبيرة بنتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري.
يُذكر أن السهم تصدر ارتفاعات البورصة بجلستي الأحد والإثنين الماضيين، ويسير السهم منذ بداية العام في تحركات جيدة عدًا إغلاقات متراجعه ببعض الجلسات في ظل أوضاع البورصة المصرية المتذبذبة.
وكشفت القوائم المالية للشركة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 815.5%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل صافي ربح بقيمة 351 مليون جنيه مقابل 38 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2017.
وارتفعت الإيرادات لتسجل 554.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 283.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
تعمل إيكون فى مجال صناعة وتجارة الآلات، والمعدات، والمركبات، والمواد المعمارية، والقيام بالأعمال التجارية، والتوكيلات وأعمال الاستيراد والتصدير، الأزمة لمباشرة غرضها، وصناعة وتجارة المركبات، ونشاط تجارة مواد البناء، والحديد، والأسمنت، والأخشاب وخلافه، ونشاط تجارة المنشآت والخامات المعدنية، وإنتاج أفران الخبز الآلى ومشروعات الشرب والصرف الصحي.
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