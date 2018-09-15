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استثمار
سحر نصر: اختيار مصر أفضل بلد فى أفريقيا يعزز ثقة المستثمرين
السبت 15 سبتمبر 2018 11:53 ص
سحر نصر جديد
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سحر نصر جديد
الوزيرة: مصر حققت قفزات في مشروعات البنية الأساسية هيأت مناخا جاذبا للاستثمارات.. ومستمرون فى إجراءاتنا الإصلاحية
نتطلع لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية خلال مؤتمر أفريقيا 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية
أحمد عاشور
أشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، باختيار "بنك راند ميرشانت" مصر أفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة أفريقيا للعام الثانى على التوالى، خلال تقرير "أين تستثمر فى أفريقيا" حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول للاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية فى مجال البنية الأساسية ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وكانت موضع إشادة من كافة المؤسسات الدولية.
وذكرت الوزيرة أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح بعد سلسلة الاصلاحات التشريعية والهيكلية التى قامت بها فى مجال الاستثمار والتى تضمنت اصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، اضافة إلى ما تم من اجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها فى زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة فى اجراءتها الاصلاحية والتوسع فى فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الافريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها، فى ظل تنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، مؤتمر افريقيا 2018، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من رجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار فى القارة الافريقية.
وكان التقرير قد ذكر أن مصر أكثر الدول الافريقية جذبا للاستثمارات لأنها أكبر سوق استهلاكية من حيث إجمالي الناتج المحلى، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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