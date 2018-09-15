وزيرة التضامن تزور معرض تراثنا للحرف اليدوية

غادة والى 2



أحمد الدسوقى



زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي معرض تراثنا الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض، وتفقدت كل أجنحة المعرض وتحاورت مع اصحاب المشروعات المشاركة واستمعت الي عرض كامل من نيفين جامع، للخدمات التي يقدمها الجهاز لدعم وتطوير المشروعات التراثية واليدوية بجميع محافظات الجمهورية واهتمامه بتطوير منتجاتهم وتسويقها داخليا وخارجيا.



وأشادت جامع بالتعاون المثمر والدائم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التضامن والاهتمام الكبير الذي توليه غادة والي لقضايا تشغيل الشباب وتشجيعهم علي ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الفتيات في المدن والريف ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.



يعد معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية ويقام من 13 الى 21 سبتمبر 2018 بالمعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض فى مدينة نصر(بوابة 1و4).



ويجمع ما يقرب من 140 مشروعا متخصصا في الحرف التراثية ويضم الالاف من المنتجات الفنية والتراثية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية منها (كليم يدوي – تللي – مفروشات اخميم – اكسسوار حريمي – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – تطريز على القماش – منتجات حيازة - تابلوهات – خياميه – صدف – وحدات اضاءة – سجاد يدوي – خزف – مفروشات – جلود – صواني وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص). ويستضيف المعرض في دورته الاولي مملكة البحرين كضيف شرف حيث تشارك بجناح كبير يضم مجموعة متميزة من المشروعات التراثية الخاصة بمملكة البحرين وتضم مجموعة متميزة من المنتجات الفنية والتراثية البحرانية ومنها الملابس والإكسسوارات والتحف والمشغولات الذهبية.







