الاستثمار والكوميسا يعلنان عقد مؤتمر أفريقيا 2018 فى ديسمبر

وزيرة الاستثمار: المنتدى ينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام المقبلة

المال-خاصتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، مؤتمر "افريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان: "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من رجال الأعمال المصريين والافارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى أفريقيا.وذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن منتدى افريقيا 2018 ينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا العام، سيكون للمنتدى جلسات تركز علي دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى "تمكين المرأة في أفريقيا"، وسيتم تقديم بيان إلى رؤساء الدول الحاضرين يسلطون الضوء على اهتمامات المرأة فى افريقيا وأولوياتها واحتياجاتها وتطلعاتها.وأوضحت الوزيرة، أنه بناءً على نجاح العام الماضي، سيعقد يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الافريقية.وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تحقيق تعاون فعال بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية وهذا من خلال التعاون فى جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه منتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ العام الماضى والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس وبحضور سيادته وعدد من رؤساء الدول الافارقة.وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر سيكون فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الافريقية، وسيساهم المؤتمر فى دعم والترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.وذكرت الوزيرة، أن مصر تؤكد على دورها الأفريقى من خلال استضافة مؤتمر "افريقيا 2018" والذى يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهدا من شأنه ان يرفع مستوى معيشة مواطنى القارة ويحسن من دخولهم، ويقضى على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل.وقالت هبة سلامة، المدير الإقليمى لوكالة الاستثمار التابعة للكوميسا:"لا تزال الكوميسا ، التي تضم الآن 21 دولة بعد انضمام تونس والصومال هذا العام، تلعب دورًا رائدًا في تعزيز التكامل الاقتصادي لأفريقيا، وباعتبارنا واحدًا من أكثر المجتمعات الاقتصادية الإقليمية تأثيرًا في إفريقيا ، فلدينا دور محوري في التعامل مع قادة الأعمال والمستثمرين ".وأضافت:" نثمن الدور المحوري لمصر في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في استضافة المنتدى على مدار ثلاث سنوات".