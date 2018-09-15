التخطيط تعتمد 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

المال- خاص



وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالي الجديد 2018-2019، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة منظومة المياه.



وقالت هالة السعيد: "إن الاعتماد يمثل استجابة لتوجه الدولة نحو دعم البنية التحتية وتوزع هذه الاعتمادات لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي بواقع مليار جنيه، التي تسهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية، فضلًا عن 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمُعدات اللازمة لمواجهة السيول بمحافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية، و250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ للإسراع في إنجاز أعمال الطرق ومترو الأنفاق".



كما تضم الاعتمادات مبلغ 150 مليون جنيه لاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبو عويقل بالقاهرة بطاقة 500 ألف م3/ يوم.



وأكدت أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة للوزارات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك معالجة الفجوات التنموية واحداث تنمية مكانية متوازنة بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة وفقًا لنهج الأولويات الذي تتبناه الحكومة.



وأوضحت وزيرة التخطيط أن القضاء على مشاكل المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري، منوهة بأن الحكومة تعطى الأهمية البالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء جميع المشروعات المتعثرة، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وفقًا لجدول زمنى محدد، وذكرت أنه تم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها، فضلًا عن متابعة موقف تنفيذ المشروعات، للقضاء على مشكلة نقص الموارد المائية وتوفير مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.



وأضافت هالة السعيد أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية، خاصة في الإسكان والطاقة والمياه، تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.