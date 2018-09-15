محافظ الإسماعيلية: لجنة متخصصة لدراسة المشروعات الجديدة

اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية



نادية سلام



قرر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة موحدة تضم كل المتخصصين والفنيين والمسئولين وممثلى جامعة قناة السويس والقانونيين لتتولى تلقى الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات استثمارية جديدة ودراستها ومراجعتها لإجازتها والموافقة عليها بعد استيفاء الشروط والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية وذلك فيما لا يزيد على 30 يوما فقط .



وأن يتم استخراج التصاريح والخطابات للجهات المختصة خلال ما لا يزيد على 10 أيام فقط من تاريخ صدور قرار التصديق بالموافقة النهائية على تنفيذ المشروع.



وأكد "عثمان" أن الإسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى تقديم سبل الدعم والمساندة لجميع أصحاب المشروعات الاستثمارية الجادة خاصة المشروعات التنموية وتشجيع أى مستثمر جاد وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات التى تساهم فى إحداث التنمية الحقيقية على الأرض علاوة على كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع جميع العاملين بإدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة.



وفى السياق نفسه أصدر المحافظ قرارا بالموافقة على تقسيط المديونيات المالية المستحقة للمحافظة على المستثمرين المتعثرين على أن يقوموا بسداد 25% من قيمة المديونية وسداد الباقى على أقساط متساوية، مؤكدا على خلق حلول بديلة وتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لازالة أسباب التعثر.



كما وجه خلال الاجتماع بضرورة تنظيم معارض موسمية ودائمة لعرض وتسويق منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة وتكثيف حملات إعلامية للتوعية الجماهيرية بتشجيع شراء المنتج المحلى والمصرى.



وأضاف أنه تقرر عقد لقاءات دورية مع المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشروعات لبحث ومناقشة المعوقات التى تعترض الاستثمار وإيجاد حلول جذرية لها وتذليلها.