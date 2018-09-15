الملا يوقع اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز باستثمارات مليار دولار

عمر سالم





وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز في منطقتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار ومنحة توقيع مليوني دولار والالتزام بحفر 12 بئراً جديداً.



الاتفاقية الأولى مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات حوالى مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة.



والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنرجى ودوفر الكندية وروكهوبر البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 4 آبار.



وأكد الملا عقب التوقيع أن قطاع البترول مستمر في طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية من أجل تنمية موارد مصر من البترول والغاز واكتشاف ثرواتها الكامنة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج البترولي للوفاء باحتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.



وأضاف أن الإصلاحات التي شهدتها مصر في مجال البترول والغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية أثمرت عن نتائج متميزة، حيث استطاع قطاع البترول منذ يونيو عام 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى حوالي 15 مليار دولار.