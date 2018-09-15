تفاصيل عقد لافا الهندية لرعاية النادي الأهلي

وتنافست 3 شركات على حقوق الرعاية والبث الفضائى لمباريات النادى الأهلى هى صلة السعودية ، ومؤسسة الأهرام للإعلان ، وشركة بريزينتيشن ، وحصلت صلة على حقوق رعاية " الشياطين الحمر" منذ عام 2015 لمدة 3 مواسم بتكلفة 231 مليون جنيه.

يذكر أن لافا تأسست 2009، لديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونيبال، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، وتمتلك مركزًا للبحث والتطوير فى الهند، وحققت إيرادات خلال العام المالى الماضى 2016/2017 بلغت 1.2 مليار دولار، وبدأت الشركة جس نبض السوق المصرية فى مايو 2017 من خلال التواجد بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى.