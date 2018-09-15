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اتصالات وتكنولوجيا
تفاصيل عقد لافا الهندية لرعاية النادي الأهلي
السبت 15 سبتمبر 2018 02:59 ص
عقد لافا الهندية لرعاية النادي الأهلي
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عقد لافا الهندية لرعاية النادي الأهلي
محمود جمال:
علمت "المال" أن مدة اتفاقية الرعاية التى أبرمتها شركة لافا تكنولوجى الهندية للهواتف المحمولة أحدث الوافدين الجدد للسوق المحلية مع النادى الأهلى تصل إلى 4 سنوات بتكلفة تتجاوز الـ 60 مليون جنيه .
وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات إنه بموجب الاتفاق ستتولى الشركة رعاية مباريات القلعة الحمراء فى مصر وخارجها تحت شعار "موبايل بروح الفانلة الحمرا".
وتنافست 3 شركات على حقوق الرعاية والبث الفضائى لمباريات النادى الأهلى هى صلة السعودية ، ومؤسسة الأهرام للإعلان ، وشركة بريزينتيشن ، وحصلت صلة على حقوق رعاية " الشياطين الحمر" منذ عام 2015 لمدة 3 مواسم بتكلفة 231 مليون جنيه.
يذكر أن لافا تأسست 2009، لديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونيبال، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، وتمتلك مركزًا للبحث والتطوير فى الهند، وحققت إيرادات خلال العام المالى الماضى 2016/2017 بلغت 1.2 مليار دولار، وبدأت الشركة جس نبض السوق المصرية فى مايو 2017 من خلال التواجد بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى.
النادي الأهلي
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