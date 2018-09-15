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ثقافة وفنون
أحمد جمال يوقع ألبومه الجديد مع مزيكا
السبت 15 سبتمبر 2018 01:54 ص
النجم الشاب أحمد جمال
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النجم الشاب أحمد جمال
أحمد حمدي:
علمت "المال" أن النجم الشاب أحمد جمال يستعد لتوقيع عقد ألبومه الغنائي الجديد مع شركة مزيكا للمنتج الكبير محسن جابر سبتمبر الجاري لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الألبوم الجديد في مؤتمر صحفي الأيام القادمة بحضور قيادات ومسؤولي شركة مزيكا للانتاج الفني.
ويقوم جمال بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد حاليا، وانتهى من تحضير 5 أغنيات منه الفترة السابقة حتى يكون جاهزا لطرحه مع مزيكا بعد توقيع العقد الجديد معها.
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