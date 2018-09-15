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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

أحمد جمال يوقع ألبومه الجديد مع مزيكا

النجم الشاب أحمد جمال
النجم الشاب أحمد جمال
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النجم الشاب أحمد جمال

أحمد حمدي:

علمت "المال" أن النجم الشاب أحمد جمال يستعد لتوقيع عقد ألبومه الغنائي الجديد مع شركة مزيكا للمنتج الكبير محسن جابر سبتمبر الجاري لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الألبوم الجديد في مؤتمر صحفي الأيام القادمة بحضور قيادات ومسؤولي شركة مزيكا للانتاج الفني.

ويقوم جمال بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد حاليا، وانتهى من تحضير 5 أغنيات منه الفترة السابقة حتى يكون جاهزا لطرحه مع مزيكا بعد توقيع العقد الجديد معها.
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