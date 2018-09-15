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ثقافة وفنون
محمد فؤاد يحيي حفلا غنائيا قبل طرح ألبومه الجديد
السبت 15 سبتمبر 2018 01:20 ص
محمد فؤاد وزوجته
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بالصور | محمد فؤاد وزوجته وبناته في ضيافة النجمة "ماجدة الصباحي"
محمد فؤاد وماجده الصباحي
أحمد حمدي:
يستعد النجم محمد فؤاد خلال الساعات القادمة لإحياء حفلا غنائيا بمدينة الرحاب تمهيدا لطرح ألبومه الغنائي الجديد سلام الفترة القادمة.
وطرح فؤاد بوستر ألبومه الجديد منذ فترة وآثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يحيي فؤاد بعض الحفلات الفنية في مصر والوطن العربي لدعم ألبومه الجديد سلام الفترة المقبلة.
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