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اقتصاد وأسواق
نقيب الفلاحين يكشف 5 أسباب لارتفاع أسعار الطماطم
السبت 15 سبتمبر 2018 12:55 ص
الطماطم
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الطماطم
الصاوي أحمد:
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم هذه الأيام تتلخص في خمسة أسباب، هي:
أولا: هذه الأيام تعتبر فاصل عروات بين محصول الطماطم والتي تستمر لمدة شهرتقريبا،ثانيا انتشار التقاوي المغشوشة والمقلدة التي أدت إلى نقص إنتاج الطماطم وخاصة في العروة الصيفية كأزمة الصنف 023 التي اصيبت بفيروس تجعد الأوارق.
وأوضح أن السبب الثالث هو غياب دور وزارتي الزراعة والتموين في إحداث التوازن بين العرض والطلب لأن قانون السوق عند زيادة العرض ويقل الطلب يزيد السعر والعكس صحيح.
وأكد نقيب الفلاحين أن قلة أسواق الطماطم هي السبب الرابع وتعدد الوسطاء واحتكار كبار التجار للسلعة لتوفيرهم النقود للمزارعين خلال فترة الزراعة في غياب دور البنك الزراعي المصري التمويلي وغياب دور الجمعيات التعاونية في التسويق وتوفير التقاوي الآمنة.
وأشار إلى أن السبب الخامس هو توابع الإصلاح الاقتصادي التي تعيشه البلاد والذي أدى لرفع اسعار نقل المحصول وكل المستلزمات الزراعية الأخرى من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة ومحروقات...الخ.
ومن جانبه، أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين نقيب الفلاحين أن معظم مزارعي الطماطم قد يتعرضون لخسائر كبيرة رغم ارتفاع اسعار الطماطم لقلة الإنتاج حيث أن المحاصيل التي أصيبت بفيروس تجعد الاوراق قد لا تنتج أكثر من ثلاثة اطنان من انتاجية متوقعة ثلاثين طنا، لافتا إلى أن وزارتي الزراعة والتموين نشرا منافذ لبيع الخضروات في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير الحلقات الوسيطة وخلق التوازن المطلوب، وعلى الجمعيات الزراعية القيام بدورها في توفير تقاوي محسنة وتسويق المحصول وحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطماطم خلال هذه الفترة منعا لارتفاع الاسعار بصورة جنونية.
وأشار فرج إلى أن ضرورة لجوء الحكومة للرقابة وابتكار آلية لمنع حدوث هذه الارتفاعات في الاسعار والحد من انتشار الآفات الزراعية والتقاوي المقلدة والمغشوشة مستنكرا وصول كيلو الطماطم لعشرة جنيهات قائلا إن هذا ما حذرنا منه مسبقا واصفا ذلك بانه يضر بالمواطن والفلاح، مشيرا الى أن غالبية الفلاحين لا يزرعون الطماطم وان مساحة الطماطم لا تتعدى 600 ألف فدان طوال العام من مساحة مصر الزراعية التي تزيد عن 9 ملايين فدان.
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