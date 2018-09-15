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الإسكندرية
انفراد| حقيقة «سور الإسكندرية»: يتحول لجدارية قبل إزالته (صور من التصميمات)
السبت 15 سبتمبر 2018 12:48 ص
جانب من تصميمات فندق توليب يوضح تحول السور لجدارية.
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جانب من تصميمات فندق توليب يوضح تحول السور لجدارية.
محمد رجب:
كشف مصدر خاص شديد الصلة بأعمال إنشاءات منطقة مارينا فندق توليب الجديدة أن عرض السور الخرساني المبني حديثا على كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي وأمام مكتبة الأسكندرية لا يتجاوز الـ 500 متر، موضحا في تصريحات خاصة لـ"المال" أن فريقا من طلبة كلية فنون جميلة سيبدأ قريباً في رسم جدارية تمنح السور شكلاً جميلاً مدة الـ 6 شهور التي يستغرقها بناء المشروع بالكامل ثم بعدها يتم هدم السور فوراً ليعود منظر البحر متاحا للجميع مرة أخرى.
أكد المصدر أنهم اضطروا لبناء هذا السور المؤقت لحجب منظر أعمال انشاءات فندق مارينا توليب الجديد لحجب مشهد أعمال الإنشاءات عن أنظار مرتادي الإسكندرية حتى لا ينزعجوا، موضحا أنهم حرصوا على تجميل السور واقترحوا في التصميمات رسم لوحات فنية (بورتريهات) لفنانين وعلماء مدينة الأسكندرية.
أكد نفس المصدر أن مشروع منطقة مارينا فندق التوليب الجديدة سيحتوي على 18 كافيه سياحي وممشى عام ومنتزة ترفيهي للكبار ومنطقة ترفيهية للأطفال ومدينة ألعاب مائية ومارينا لليخوت ومنطقة لهواة الصيد داخل مياه البحر مسافة من 30 لـ 40 متر وصالة ألعاب رياضية مفتوحة مجاناً لأهالي الإسكندرية.
كانت صورة لسور خرساني على كورنيش الأسكندرية تم تداولها أمس أثارت غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
جانب من تصميمات مارينا وفندق توليب بالإسكندرية
جانب من تصميمات مارينا وفندق توليب بالإسكندرية
جانب من تصميمات فندق توليب يوضح تحول السور لجدارية
الصورة التي آثارت لغطا على وسائل التواصل
شكل المنطقة بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع
شكل المنطقة بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع
الإسكندرية
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