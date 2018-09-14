الإسكندرية للحاويات تتداول 870 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي

- أنفقت 449 مليون جنيه بخطتها الاستثمارية وحققت 3 مليارات جنيه إيرادات

السيد فؤاد:





حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة "إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري" حجم تداول بلغ خلال العام المالي الماضي 870 الف حاوية مقارنة بـ886 ألف حاوية تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي بنقص قدره 2 %.





ولم تؤثر حركة التراجع في معدلات التداول على نمو الايرادات وصافي الأرباح على السواء خلال العام المالي الماضي، حيث حققت الشركة ايرادات قدرها 3 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بـ2.7 مليار جنيه تم تحقيقها العام المالي قبل الماضي بنمو قدره 11 %.





وبلغ صافي الربح خلال العام المالي الماضي 2.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2.1 مليار جينه خلال العام المالي قبل الماضي، بنمو قدره 12%.





أما اجمالي المصروفات بالشركة فقد بلغت نحو 1.04 مليار جنيه مقارنة بنحو 800 مليون جنيه بزيادره قدرها 30%.





وحسب بيانات الشركة فقد بلغ جملة الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي 449.2 مليون جنيه منها 74.8 مليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 374.4 مليون جنيه بالنقد الأجنبي.





وتركزت تلك الاستثمارات في توريد ونش رصيف عملاق حمولة 65 طن، تجديد أرضيات بعض الارصفة والساحات، عملية تكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة، زيادة الطاقة الاستيعابية لحاويات الثلاجة، اصلاح ونشي 2، 3 لمحطة الدخيلة.



