90 مليون جنيه تكلفة أعمال تطوير سكة حديد بورسعيد

أمانى العزازي:





أكد الدكتور أيمن أبو بيه استشاري مشروع تطوير سكة حديد بورسعيد انتهاء الأعمال بالمحطه نهاية سبتمر الجاري وفقا للجدول الزمني للمشروع وذلك ضمن مشروع تطوير 12 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 409 مليون جنيه.





وقال إنه جار استكمال ترميم الأبنية والغرف الداخلية والمظله وساحة المحطة الشرقية،فيما تم الانتهاء من اعمال تطوير الساحة الشمالية بشكل كامل.





ولفت ابو بيه إلى عدم توقف حركة السفر بالسكة الحديد ببورسعيد واستمرار حركة نقل البضائع نظرا للقيام باعمال التطوير بشكل مرحلي على التوازى، مضيفًا أن التطوير ينفذ جزئيا للأرصفة حتى لا يتم غلق المحطة أمام حركة الركاب والاحتفاظ بالطاقة الكلية لتشغيل القطارات التي تبلغ 20 قطارًا.





وكانت لجنة التراث بمحافظة بورسعيد، رفضت إدخال أي تعديلات جوهرية على محطة سكة حديد بورسعيد من شأنها المساس بطابعها التراثي الفريد للحفاظ على قيمتها التاريخية.





يذكر ان وزارة النقل اسندت اعمال التطوير بالمحطة للشركة الوطنية للتشييد والبناء بقيمة تعاقدية بلغت تصل 75 مليون جنيه. ويتضمن المشروع تغيير البنية التحتية من أعمال كهرباء وصرف صحي ومنظومة الحريق.



