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بنـــوك
بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى وشبكة بشاير
الجمعة 14 سبتمبر 2018 10:28 م
بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى وشبكة بشاير
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بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى وشبكة بشاير
سيد بدر
وقع البنك الزراعى المصري بروتوكول تعاون مع شبكة بشاير للتسويق والإرشاد الزراعى على الموبايل وشبكة الإنترنت.
صرح د. تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصرى لقطاع الأعمال، بأن البروتوكول ينص على التعاون بين الطرفين فى تنفيذ حزمة من الأنشطة التسويقية تخدم المجتمع الزراعى من خلال وضع كل البرامج التمويلية للبنك الزراعى المصرى على شبكة التسويق الرقمى"شبكة بشاير" مع تصميم آليات التواصل المباشر من خلال الشبكة بين المشاركين فيها والإدارات المتخصصة للبنك الزراعى المصرى.
وواصل تصريحاته بالقول إن بروتوكول التعاون يتضمن تعريف عملاء البنك الزراعى المصرى بخدمات التسويق الزراعى الرقمي والإرشاد على شبكة بشاير.
كما ينص البروتوكول على إمكانية إضافة برامج تمويلية لأنشطة تسويقية، وتمويل مشروعات ناشئة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.
يذكر أن شبكة بشاير تُعد مؤسسة اقتصادية معرفية تقوم بانشاء وإدارة شبكات تسويق زراعى باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وبوابة على الإنترنت لأول مرة فى مصر وتطبيق سلاسل القيمة للربط المباشر بين صغار المزارعين وأسواقهم.
وتقدم من خلال الشبكة المعلومات الفنية والتسويقية التى تخدم صغار المزارعين بما يساعد على تنمية المشروعات الزراعية وتسويق منتجاتها، ويربط بين الأهداف الاقتصادية الأساسية والتنمية المجتمعية من خلال آليات اقتصاد المعرفة.
وقع البروتوكول عن البنك الزراعى المصرى الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك لقطاعات الأعمال والأستاذ خالد فؤاد، رئيس قطاع التسويق، وعن شبكة بشاير الدكتورة درة فيحانى رئيس الشبكة.
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