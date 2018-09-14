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سيـــاســة
وطن بلا مشردين تنجح فى إيواء الكثيرين بدور الرعاية الاجتماعية
الجمعة 14 سبتمبر 2018 09:31 م
وطن بلا مشردين تنجح فى إيواء الكثيرين بدور الرعاية الاجتماعية
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وطن بلا مشردين تنجح فى إيواء الكثيرين بدور الرعاية الاجتماعية
أمانى العزازي
بدأ، اليوم، ببورسعيد أول حملة لجمع المشردين من كبار السن بشوارع بورسعيد، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومجموعة من طلاب جامعة الشرقية أصحاب مبادرة "وطن بلا مشردين".
وتهدف المبادرة إلى توجيه الرعاية لكبار السن من المشردين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة وإيداعهم بإحدى دُور الرعاية بالزقازيق المخصصة لهذا الغرض، وقد نجحت الحملة في اليوم الأول في احتواء 10 من المشردين بشوارع بورسعيد.
ويتواصل دور الجمعية بعد ذلك في محاولة التوصل لأهلية هؤلاء المشردين، وكانت الحملة قد نجحت بالفعل في إعادة العشرات منهم إلى أهلهم بمحافظة الشرقية.
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طلبة المبادرة، بحضور الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأثنى المحافظ على الهدف الإنساني النبيل لجهود الطلبة، وأكد توفير كل وسائل الدعم لنجاح المبادرة في بورسعيد.
كما أكد المحافظ، خلال لقائه الطلبة، أن هذا المجهود الذي يتم برعاية وزارة التضامن يؤكد مصداقية الدولة في توجهها بالاهتمام بالإنسان المصري وإعادة بناء شخصيته، وأن الاهتمام بكبار السن بمثل هذه الحالات بظروفها الصعبة يعطي المثل والقدوة لمشروع إعادة بناء الإنسان المصري الذي تتبناه كل أجهزة الدولة.
ووجه المحافظ وكيلة التضامن الاجتماعي بدوام التواصل مع طلبة الحملة؛ لضمان استمرارها لأطول فترة ممكنة في بورسعيد، على أن تواصل المديرية بعد ذلك نفس الجهود لرعاية المشردين وليس كبار السن فقط.
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