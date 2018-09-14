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الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
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السعر بالجنيه المصري
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9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
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ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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كابوريا
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب بنهاية الأسبوع.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الجمعة 14 سبتمبر 2018 09:01 م
الذهب 1
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تراجع أسعار الذهب فى تعاملات الثلاثاء
أسعار الذهب تتراجع.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا بنحو 2 جنيه بنهاية التعاملات، على خلفية تراجع أسعار الذهب فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 603 جنيهات للجرام، بدلًا من 605 جنيهات أمس، وتراجع بعد ارتفاعه لمدة يومين لليوم الثاني على التوالي.
فيما سجل 18 نحو 518 جنيهًا، وتراجع عيار 24 ليسجل 689 جنيهًا بدلًا من 691 جنيهًا أمس، وانخفضت الأوقية إلى 1200 دولار مقابل 1210 دولارات أمس.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4830 جنيهًا مقابل 4843 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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