تراجع أسعار الذهب بنهاية الأسبوع.. وعيار 21 يفقد جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا بنحو 2 جنيه بنهاية التعاملات، على خلفية تراجع أسعار الذهب فى البورصة العالمية.





وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 603 جنيهات للجرام، بدلًا من 605 جنيهات أمس، وتراجع بعد ارتفاعه لمدة يومين لليوم الثاني على التوالي.





فيما سجل 18 نحو 518 جنيهًا، وتراجع عيار 24 ليسجل 689 جنيهًا بدلًا من 691 جنيهًا أمس، وانخفضت الأوقية إلى 1200 دولار مقابل 1210 دولارات أمس.



